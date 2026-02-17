Caos in Inter-Juve: inibizione per Comolli e Chiellini. Anche una multa all’AD

La decisione è arrivata dopo il caos che si è scatenato nel tunnel di San Siro, quando i dirigenti bianconeri hanno protestato con forza verso l’arbitro La Penna per la decisione di estrarre il secondo giallo nei confronti di Pierre Kalulu, espellendo il difensore. Nessuna sanzione invece per il dirigente dell’Inter Riccardo Ferri , coinvolto nelle discussioni all’intervallo.

Inibizione fino a fine marzo e multa di 15mila euro. E’ questa la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dell’AD della Juventus Damien Comolli , dopo quanto accaduto in occasione della sfida tra Inter e Juventus di sabato sera. Il Director of Football Strategy del club bianconero Giorgio Chiellini se l’è invece cavata con la sola inibizione fino a fine febbraio.

L’inibizione a Comolli è stata inflitta «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro».

Quella a Chiellini è stata invece determinata «per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente».