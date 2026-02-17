Italia-Irlanda del Nord, al via la vendita libera per i playoff Mondiali: prezzi da 10 euro

Dopo le varie fasi di prelazione, si è aperta alle ore 12.00 odierne la fase di vendita libera per i biglietti di Italia-Irlanda del Nord, semifinale degli spareggi che mettono in palio un posto nei gironi dei Mondiali 2026, rassegna iridata in programma in estate negli USA, in Canada e in Messico.

La sfida è in programma per giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo, che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta. I tagliandi per questa prima sfida decisiva per la Nazionale di Gennaro Gattuso sono acquistabili presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti ufficiali di FIGC e dello stesso rivenditore online. Sono disponibili anche biglietti a tariffe agevolate per famiglie, Under 12 e 18 e Over 65.