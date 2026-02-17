Italia-Irlanda del Nord, al via la vendita libera per i playoff Mondiali: prezzi da 10 euro

La sfida, valida per l’accesso alla prossima Coppa del Mondo, è in programma il 26 marzo allo stadio di Bergamo, casa dell’Atalanta.

Italia sorteggio playoff Mondiali
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Dopo le varie fasi di prelazione, si è aperta alle ore 12.00 odierne la fase di vendita libera per i biglietti di Italia-Irlanda del Nord, semifinale degli spareggi che mettono in palio un posto nei gironi dei Mondiali 2026, rassegna iridata in programma in estate negli USA, in Canada e in Messico.

La sfida è in programma per giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo, che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta. I tagliandi per questa prima sfida decisiva per la Nazionale di Gennaro Gattuso sono acquistabili presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti ufficiali di FIGC e dello stesso rivenditore online. Sono disponibili anche biglietti a tariffe agevolate per famiglie, Under 12 e 18 e Over 65.

In caso di vittoria, Donnarumma e compagni si giocheranno la qualificazione ai prossimi Mondiali in casa della vincente dell’altra semifinale fra Bosnia e Galles. Di seguito le tariffe per Italia-Irlanda del Nord:

  • Skybox Rinascimento – 320 euro
  • Skybox Sud – 300 euro
  • Tribuna Rinascimento con hospitality 1968 – 300 euro
  • Tribuna Rinascimento con hospitality 1934/1938/2020 – 250 euro
  • Tribuna Ovest con hospitality  2020 – 250 euro
  • Tribuna Ovest – 70 euro
  • Tribuna Ovest ridotto Over 65 – 65 euro
  • Tribuna Ovest ridotto Vivo Azzurro – 60 euro
  • Tribuna Ovest ridotto Under 12 – 35 euro
  • Tribuna Rinascimento – 70 euro
  • Tribuna Rinascimento ridotto Over 65 – 65 euro
  • Tribuna Rinascimento ridotto Viva Azzurro – 60 euro
  • Tribuna Rinascimento ridotto Under 12 – 35 euro
  • Curve Nord e Sud – 25 euro
  • Curva Sud ridotto famiglia adulto – 20 euro
  • Curva Sud ridotto famiglia Under 18 – 14 euro
  • Curva Nord e Sud ridotto Under 12 – 10 euro

