Italia-Irlanda del Nord, al via la vendita libera per i playoff Mondiali: prezzi da 10 euro

Dopo le varie fasi di prelazione, si è aperta alle ore 12.00 odierne la fase di vendita libera per i biglietti di Italia-Irlanda del Nord, semifinale degli spareggi che mettono in palio un posto nei gironi dei Mondiali 2026, rassegna iridata in programma in estate negli USA, in Canada e in Messico.
La sfida è in programma per giovedì 26 marzo allo stadio di Bergamo, che ospita le partite casalinghe dell’Atalanta. I tagliandi per questa prima sfida decisiva per la Nazionale di Gennaro Gattuso sono acquistabili presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti ufficiali di FIGC e dello stesso rivenditore online. Sono disponibili anche biglietti a tariffe agevolate per famiglie, Under 12 e 18 e Over 65.
In caso di vittoria, Donnarumma e compagni si giocheranno la qualificazione ai prossimi Mondiali in casa della vincente dell’altra semifinale fra Bosnia e Galles. Di seguito le tariffe per Italia-Irlanda del Nord:
- Skybox Rinascimento – 320 euro
- Skybox Sud – 300 euro
- Tribuna Rinascimento con hospitality 1968 – 300 euro
- Tribuna Rinascimento con hospitality 1934/1938/2020 – 250 euro
- Tribuna Ovest con hospitality 2020 – 250 euro
- Tribuna Ovest – 70 euro
- Tribuna Ovest ridotto Over 65 – 65 euro
- Tribuna Ovest ridotto Vivo Azzurro – 60 euro
- Tribuna Ovest ridotto Under 12 – 35 euro
- Tribuna Rinascimento – 70 euro
- Tribuna Rinascimento ridotto Over 65 – 65 euro
- Tribuna Rinascimento ridotto Viva Azzurro – 60 euro
- Tribuna Rinascimento ridotto Under 12 – 35 euro
- Curve Nord e Sud – 25 euro
- Curva Sud ridotto famiglia adulto – 20 euro
- Curva Sud ridotto famiglia Under 18 – 14 euro
- Curva Nord e Sud ridotto Under 12 – 10 euro