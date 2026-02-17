Inter-Juve, lite nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli, Chiellini e Ferri

Al termine di Inter-Juventus, l’arbitro Federico La Penna ha compilato il consueto referto arbitrale che però questa volta si è rivelato decisamente ricco di episodi giudicati sopra le righe. In primis, c’è il faccia a faccia nel tunnel degli spogliatoi, con i video apparsi in rete subito dopo il fischio finale, che ha visto protagonisti Giorgio Chiellini e Damien Comolli, evidentemente alterati dopo la doppia ammonizione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’episodio è stato raccontato nel dettaglio dall’arbitro La Penna nel suo referto che è stato trasmesso al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, le cui decisioni saranno pubblicate nella giornata odierna. E quasi sicuramente ci saranno delle conseguenze per i dirigenti bianconeri, con una alta dose di rischio soprattutto per l’amministratore delegato bianconero Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, che come si evince dai video online, erano furibondi per la gestione del caso Bastoni-Kalulu. Soprattutto l’AD francese che è stato trattenuto a forza dai presenti per evitare che si arrivasse addirittura al contatto fisico con La Penna.