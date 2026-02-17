Inter-Juve, lite nel tunnel di San Siro: cosa rischiano Comolli, Chiellini e Ferri

Al termine di Inter-Juventus, l’arbitro Federico La Penna ha compilato il consueto referto arbitrale che però questa volta si è rivelato decisamente ricco di episodi giudicati sopra le righe. In primis, c’è il faccia a faccia nel tunnel degli spogliatoi, con i video apparsi in rete subito dopo il fischio finale, che ha visto protagonisti Giorgio Chiellini e Damien Comolli, evidentemente alterati dopo la doppia ammonizione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu.
Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’episodio è stato raccontato nel dettaglio dall’arbitro La Penna nel suo referto che è stato trasmesso al Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, le cui decisioni saranno pubblicate nella giornata odierna. E quasi sicuramente ci saranno delle conseguenze per i dirigenti bianconeri, con una alta dose di rischio soprattutto per l’amministratore delegato bianconero Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, che come si evince dai video online, erano furibondi per la gestione del caso Bastoni-Kalulu. Soprattutto l’AD francese che è stato trattenuto a forza dai presenti per evitare che si arrivasse addirittura al contatto fisico con La Penna.
Proprio per questo sembra molto probabile che la sanzione peggiore arriverà per Comolli, con la posizione di Chiellini che sarebbe meno esposta, visto che riguarderebbe insulti verbali. Proprio per questo, per l’AD si prospetta una inibizione, mentre l’ex difensore bianconero potrebbe cavarsela con una multa, anche se di importo notevole.
Oltre ai dirigenti bianconeri, è al vaglio anche il comportamento del team manager Riccardo Ferri. Secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato un faccia a faccia fra lui e il direttore tecnico bianconero François Modesto. Ma al momento non sembrano esserci riscontri particolari su questo presunto scambio di vedute, anche acceso, sempre all’interno del tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo.
Chi dovrebbe essere escluso da ogni sanzione è Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus si è lasciato andare a qualche protesta, ma soprattutto nei confronti del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, che nel marasma del tunnel era però molto distante dal cuore della disputa. Dopo questo sfogo, il tecnico bianconero sarebbe intervenuto per riportare la calma nei suoi dirigenti, facendo da paciere. Proprio per questo comportamento sembra difficile che l’allenatore toscano venga punito dal Giudice Sportivo.
Oltre al referto, per il Giudice Sportivo sarà determinante anche il rapporto degli ispettori federali, inviato domenica mattina al capo della Procura FIGC Giuseppe Chinè, che come da prassi lo ha trasmesso al Giudice Sportivo, senza però formulare alcuna richiesta di sanzione. Infine, non è da escludere che il Giudice Sportivo Mastrandrea possa chiedere un supplemento di indagine alla Procura, anche se il numero di testimoni e di documenti ufficiali già prodotti indica che la questione sarà risolta oggi.