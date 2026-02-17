Le Olimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo con un nuovo giorno di gara, martedì 17 febbraio. Gli azzurri con il bronzo di Lara Tabanelli hanno toccato nella giornata di ieri quota 23 medaglie, aggiornando il loro record, ma continueranno ad andate a caccia di nuovi successi tra le varie sedi di gara italiane.
Per la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali ci sono 735 medaglie (245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo) in 16 discipline diverse, con gli atleti pronti a darsi battaglia per salire sul podio.
La 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali assegnerà così centinaia di medaglie nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da oltre 90 Paesi. Sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio di figura e velocità, hockey su ghiaccio, curling e snowboard saranno solo alcune delle specialità che animeranno il programma olimpico, distribuito tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
Medagliere Olimpiadi Invernali – Quanto valgono le medaglie a Milano-Cortina 2026
Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il CONI in particolare si conferma uno dei comitati olimpici più generosi al mondo. Per Milano-Cortina 2026, gli atleti azzurri riceveranno 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha annunciato una novità: per la prima volta questi premi saranno esentasse.
Un aspetto cruciale riguarda gli sport di squadra. Il premio non viene diviso tra i componenti della squadra, ma ogni singolo atleta percepisce l’importo totale corrispondente al valore della medaglia conquistata. Una scelta che premia il lavoro collettivo senza penalizzare i singoli.
Ecco la situazione del medagliere delle Olimpiadi 2026.
Medagliere Olimpiadi Invernali – La classifica aggiornata tra i Paesi partecipanti
Il medagliere olimpico viene ordinato a seconda del numero di ori vinti dal Paese. Se il numero di primi posti è lo stesso, si compara con gli argenti vinti e, stesso criterio, con i bronzi assegnati. Ecco, di seguito, il medagliere Olimpiadi 2026:
- Norvegia: 12 ori, 7 argenti, 9 bronzi (28 medaglie totale)
- Italia: 8 ori, 4 argenti, 11 bronzi (23 medaglie totali)
- USA: 6 ori, 8 argenti, 5 bronzi (19 medaglie totale)
- Olanda: 6 ori, 5 argenti, 1 bronzo (12 medaglie totale)
- Austria: 5 ori, 7 argenti, 3 bronzi (15 medaglie totale)
- Svezia: 5 ori, 5 argenti, 1 bronzo (11 medaglie totali)
- Svizzera: 5 ori, 2 argento, 3 bronzi (10 medaglie totale)
- Germania: 4 ori, 7 argenti, 6 bronzi (17 medaglie totale)
- Francia: 4 ori, 7 argenti, 4 bronzo (15 medaglie totale)
- Giappone: 4 ori, 5 argenti, 9 bronzi (18 medaglie totali)
- Australia: 3 ori, 1 argenti, 1 bronzi (5 medaglie totale)
- Gran Bretagna: 3 ori, 0 argenti, 0 bronzi (3 medaglie totale)
- Canada: 2 ori, 4 argenti, 5 bronzi (11 medaglie totale)
- Repubblica Ceca: 2 ori, 2 argento, 0 bronzi (4 medaglie totale)
- Slovenia: 2 oro, 1 argento, 1 bronzi (4 medaglie totale)
- Corea del Sud: 1 oro, 2 argenti, 3 bronzi (6 medaglie totale)
- Brasile: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Kazakistan: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Cina: 0 ori, 3 argenti, 2 bronzi (5 medaglie totale)
- Polonia: 0 ori, 2 argenti, 1 bronzi (3 medaglia totale)
- Lettonia: 0 ori, 1 argento, 1 bronzi (2 medaglie totale)
- Nuova Zelanda: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo (2 medaglie totale)
- Georgia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Finlandia: 0 ori, 0 argenti, 3 bronzi (3 medaglie totale)
- Bulgaria: 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi (2 medaglie totale)
- Belgio: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
[IN AGGIORNAMENTO]
Medagliere Olimpiadi Invernali – La situazione dell’Italia
L’Italia a Milano-Cortina 2026 ha quindi fatto meglio non solo di Pechino 2022, quando le medaglie furono ben 17 ma con solo due ori, ma soprattutto ha superato il record di Lillehammer 1994 non solo per le 20 medaglie ma anche per i 7 ori.
- Albertville 1992: 14 medaglie totali (4 ori, 5 argenti, 5 bronzi)
- Lillehammer 1994: 20 medaglie totali (7 ori, 5 argenti, 8 bronzi)
- Nagano 1998: 10 medaglie totali (2 ori, 6 argenti, 2 bronzi)
- Salt Lake City 2002: 10 medaglie totali (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Torino 2006: 11 medaglie totali (5 ori, 0 argenti, 6 bronzi)
- Vancouver 2010: 5 medaglie totali (1 oro, 1 argento, 3 bronzi)
- Sochi 2014: 8 medaglie totali (0 ori, 2 argenti, 6 bronzi)
- PyeongChang 2018: 10 medaglie totali (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi)
- Pechino 2022: 17 medaglie totali (2 ori, 7 argenti, 8 bronzi)
Di seguito le medaglie vinte dagli azzurri a Milano-Cortina 2026, con la specifica dell’atleta, della disciplina e della medaglia. Il medagliere Olimpiadi 2026 dell’Italia:
- Liss Vittozzi: oro (inseguimento, biathlon)
- Federica Brignone: oro (slalom gigante, sci alpino
- Marion Voetter, Marion Oberhofer: oro (doppio femminile, slittino)
- Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel: oro (staffetta mista, short track)
- Francesca Lollobrigida: oro (3000m, pattinaggio di velocità)
- Federica Brignone: oro (SuperG femminile, sci alpino)
- Francesca Lollobrigida: oro (5000m, pattinaggio di velocità)
- Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner: oro (doppio maschile, slittino)
- Michela Moioli e Lorenzo Sommariva: argento (cross a squadre, snowboard)
- Giovanni Franzoni: argento (discesa libera, sci alpino)
- Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi: argento (staffetta mista, biathlon)
- Arianna Fontana: argento (500m, short track)
- Lucia Dalmasso: bronzo (gigante parallelo femminile, snowboard)
- Sofia Goggia: bronzo (discesa libera, sci alpino)
- Dominik Paris: bronzo (discesa libera, sci alpino)
- Riccardo Lorello: bronzo (5000m, pattinaggio di velocità)
- Dominik Fischnaller: bronzo (singolo, slittino)
- Daniel Grassl, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann: bronzo (team event, pattinaggio di figura)
- Stefantia Constantini, Amos Mosaner: bronzo (doppio misto, curling)
- Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter, Marion Oberhofer: bronzo (staffetta a squadre, slittino)
- Michela Moioli: bronzo (cross, snowboard)
- Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino: bronzo (staffetta 4×7,5 uomini, sci di fondo)
- Floria Tabanelli: bronzo (big air, ski freestyle)
[IN AGGIORNAMENTO]