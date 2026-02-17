Bastoni su Kalulu: «Mi dispiace per la reazione, molto brutta. Ma vedo tanta ipocrisia»

Intervenuto in conferenza stampa accanto al proprio allenatore Cristian Chivu , il difensore nerazzurro classe 1999 ha commentato così l’episodio di sabato scorso durante il derby d’Italia: «È giusto e doveroso che ci mettessi la faccia e dicessi come ho vissuto l’episodio con Kalulu. Ho sicuramente accentuato la caduta e per questo ci metto la faccia, ma la cosa che mi dispiace di più è la reazione che ho avuto dopo che è stata molto brutta, ma molto umana vista l’importanza della partita».

Dalla fredda Norvegia, dove l’ Inter affronterà il Bodo Glimt per la gara di andata dei playoff di UEFA Champions League, Alessandro Bastoni ha commentato per la prima volta l’episodio che lo ha visto protagonista di una simulazione che ha portato al secondo cartellino giallo per Pierre Kalulu e quindi alla successiva espulsione, in occasione della sfida tra i nerazzurri e la Juventus.

«Pensavo e ritengo che io abbia sbagliato e ci metto la faccia – ha continuato Bastoni –. Ho giocato 300 partite in carriera ed è la prima volta che si parla di me per questo tipo di comportamenti. Non pensavo che si venisse a creare questo casino e ho notato tanta ipocrisia e tanto finto buonismo e ho sentito tanti addetti ai lavori dire cose che non stanno nè in cielo né in terra. Ringrazio invece chi ha detto la verità dicendo che sono stato stupido ma sono cose che succedono. Sono qua per riconoscere questo errore».

Bastoni ha poi parlato delle minacce social subite dopo la partita: «Mi dispiace per quello che si è venuto a creare che ha portato a cose che non ci stanno assolutamente come l’augurio di una malattia per mia moglie. Mia figlia ancora non capisce. Mi dispiace anche per La Penna». Il difensore ha chiuso il suo intervento ricordando un altro episodio di cui è stato protagonista, ma nel ruolo del giocatore penalizzato: «Contro il Liverpool, nessuno si è scandalizzato per la simulazione, persino il mister ha detto che era colpa mia che avevo dato modo all’arbitro di sbagliare».

Anche il tecnico dell’Inter Cristian Chivu si è soffermato su quanto accaduto, ricordando un episodio che ha fatto la storia del calcio: «Ogni domenica succedono episodi così. Maradona ha segnato di mano e nessuno l’ha criticato. Noi abbiamo subito un rigore ingiusto a Napoli e non ho detto nulla, dobbiamo smetterla di lamentarci. Andiamo avanti e ci ricordiamo bene cosa si diceva di noi a inizio anno. Ora siamo a febbraio e forse qualcuno non è contento di dove siamo».