La Serie A acquista il 51% del Fantacalcio: cosa cambia ora per il gioco

Cosa cambia al Fantacalcio? E’ questa la domanda ricorrente che tifosi e appassionati si pongono quando eventi più o meno straordinari si abbattono sul campionato di Serie A. Infortuni, squalifiche, esoneri o nuovi acquisti sono tutti motivi validi per chiedersi come una situazione si ripercuoterà sulla stagione degli “allenatori” del popolare gioco che raccoglie 3 milioni di utenti.

Un’operazione del valore di 18 milioni di euro, votata con favore da 15 club su 20 (Como, Fiorentina e Napoli contrari; Cremonese e Roma astenuti) e che sarà portata a termine tramite un finanziamento ripagato dagli utili generati dall’attività. Utili che sono arrivati a sfiorare i 4 milioni di euro, con ricavi per circa 9 milioni.

Cosa cambia al Fantacalcio? Cosa aspettarsi dopo l’ingresso della Serie A

Ma come impatterà questa acquisizione sul Fantacalcio? Il gioco cambierà con l’ingresso della Serie A? Il massimo campionato non ha intenzione chiaramente di stravolgere un business che funziona. Il gioco – l’aspetto che ovviamente più interessa agli appassionati – continuerà a essere gestito da Quadronica, la società che lo fa attualmente per quanto riguarda quotazioni, pagelle e tutto ciò a cui i tifosi sono abituati.

A proposito del gioco, il presidente di Lega Ezio Simonelli ha parlato dell’opportunità di «poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile». Nel dettaglio, la Lega Serie A valuterà sicuramente come implementare il Fantacalcio e lo farà molto probabilmente con iniziative di fidelizzazione, offerte speciali, promozioni, ma sicuramente non sarà toccato il gioco. Su questo fronte, i tifosi possono stare tranquilli.