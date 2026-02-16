La Serie A acquista il 51% di Fantacalcio: chi ha votato a favore e chi contro

L’assemblea della Lega Serie A ha dato il proprio via libera all’acquisto del 51% di Fantacalcio, il business milionario che coinvolge circa 3 milioni di iscritti. La Lega, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha dato il proprio benestare all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.
L’ok all’accordo è arrivato nella giornata odierna, durante l’assemblea di Lega che – secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza – ha fatto registrare 15 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astenuti: la cifra dell’intesa è pari a 18 milioni di euro per il 51%. L’operazione sarà conclusa sulla base di un prestito che verrà ripagato con gli utili generati dall’attività di Fantacalcio. Per quanto riguarda il fronte dei contrari, parliamo di Como, Fiorentina e Napoli, che hanno votato “no” per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato.
Per quanto riguarda invece gli astenuti, questi sono Cremonese e Roma. Come noto, la valutazione di Fantacalcio si aggira intorno ai 40 milioni di euro, per un business che ha raggiunto oltre 9 milioni di euro di ricavi e utili che sfiorano i 4 milioni di euro. Di seguito, dunque, l’elenco completo della votazione per l’acquisto di Fantacalcio:
Favorevoli
- Atalanta
- Cagliari
- Bologna
- Genoa
- Inter
- Juventus
- Lazio
- Lecce
- Milan
- Parma
- Pisa
- Sassuolo
- Torino
- Udinese
- Verona
Contrari
- Como
- Fiorentina
- Napoli
Astenuti
- Cremonese
- Roma