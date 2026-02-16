La Serie A acquista il 51% di Fantacalcio: chi ha votato a favore e chi contro

Questo pomeriggio, il presidente della Serie A Ezio Simonelli ha annunciato il via libera dell’assemblea all’acquisto della maggioranza del business.

L’assemblea della Lega Serie A ha dato il proprio via libera all’acquisto del 51% di Fantacalcio, il business milionario che coinvolge circa 3 milioni di iscritti. La Lega, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha dato il proprio benestare all’acquisto del 51% delle quote del gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo. 

L’ok all’accordo è arrivato nella giornata odierna, durante l’assemblea di Lega che – secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza – ha fatto registrare 15 voti favorevoli3 voti contrari e 2 astenuti: la cifra dell’intesa è pari a 18 milioni di euro per il 51%. L’operazione sarà conclusa sulla base di un prestito che verrà ripagato con gli utili generati dall’attività di Fantacalcio. Per quanto riguarda il fronte dei contrari, parliamo di ComoFiorentina Napoli, che hanno votato “no” per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato.

Per quanto riguarda invece gli astenuti, questi sono Cremonese e Roma. Come noto, la valutazione di Fantacalcio si aggira intorno ai 40 milioni di euro, per un business che ha raggiunto oltre 9 milioni di euro di ricavi e utili che sfiorano i 4 milioni di euro. Di seguito, dunque, l’elenco completo della votazione per l’acquisto di Fantacalcio: 

Favorevoli 

  • Atalanta
  • Cagliari
  • Bologna
  • Genoa
  • Inter
  • Juventus
  • Lazio
  • Lecce
  • Milan 
  • Parma
  • Pisa
  • Sassuolo
  • Torino
  • Udinese
  • Verona

Contrari 

  • Como
  • Fiorentina
  • Napoli

Astenuti 

  • Cremonese
  • Roma

