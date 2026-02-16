Serie A, la Juve primeggia sui social: media inondati dalle polemiche sull’espulsione di Kalulu

La Juventus rimane prima in classifica, quantomeno per quanto riguarda i social: il citatissimo derby d’Italia ha certamente fatto la sua parte. In particolare, le polemiche relative all’espulsione di Kalulu hanno scatenato una bufera su Bastoni, direttore di gara e protocollo VAR.
Questo, in sintesi, il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social che coinvolgono i venti club di Serie A, relativo alla venticinquesima giornata.
Da segnalare le menzioni di Napoli e Roma, piazze dove ci si gode i nuovi arrivi.
MediaScore 25^ giornata – La classifica social
Il derby d’Italia sembra proprio non volerci lasciare: dopo la sconfitta sul campo dei bianconeri, i dibattiti accesi infuocano i social, garantendo le prime due posizioni a Juve e Inter nella nostra classifica. La Juventus, almeno in questo caso, ne esce vincitrice, con ben 82.500 menzioni, circa 16.000 in più dei nerazzurri, a quota 66.400. Numeri impressionanti, che distanziano di gran lunga le prime due dal Napoli, che guadagna comunque una posizione tramite 35.000 menzioni.
La vittoria “di corto muso” del Milan contro il Pisa, con l’espulsione di Rabiot, non sembra aver suscitato forti emozioni, facendo scivolare i rossoneri in quarta posizione, con 23.200 menzioni. Le polemiche sempre attuali in casa Lazio consentono ai capitolini di rimanere stabili al quinto posto in classifica, con 18.700 menzioni sui social.
Questa settimana è il Como a stravolgere la classifica social: i lariani vincono sul campo e convincono sui social. Nico Paz e compagni, dopo essersi imposti al Maradona, scalano dieci posizioni in classifica media, arrivando al settimo posto, con 12.000 menzioni. In calo i rossoblù del Genoa, che, con 4.200 menzioni, pare non abbiano colpito particolarmente gli utenti questa settimana, perdendo quattro posizioni e piazzandosi al tredicesimo posto. Clamorosa, invece, la discesa in classifica della Cremonese, che perde otto posizioni e entra in “zona retrocessione”, al diciottesimo posto, con sole 2.700 menzioni.
MediaScore 25^ giornata – I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre e i principali trend sulle piattaforme social, il quadro appare chiaro:
- Inter – Juve: bufera senza fine. Come spesso accade nei big match, anche questo Inter – Juve, vinto per 3-2 dai padroni di casa, non è stato segnato esclusivamente dal risultato calcistico, bensì da un episodio di campo che ha fatto parecchio discutere. Il già sentitissimo derby d’Italia è più acceso che mai dall’espulsione di Kalulu nel primo tempo, avvenuta dopo un contatto minimo con Bastoni. L’episodio ha visto opporsi le due tifoserie, tra chi accusa il difensore azzurro di aver simulato e chi lo difende. In particolare, i critici di Bastoni sottolineano soprattutto l’atteggiamento antisportivo, a cui si aggiunge la plateale esultanza per l’espulsione del difensore juventino; alcuni hanno spinto anche per l’esclusione dello stesso dalla Nazionale. Purtroppo, le critiche online non si sono fermate qua: numerosi gli insulti personali rivolti online al difensore e alla sua famiglia, il quale si è trovato costretto a chiudere la sezione commenti. Alla causa si è aggiunto anche l’ex difensore juventino Chiellini, al quale gli utenti hanno risposto ricordando alcuni episodi antisportivi avvenuti nel corso della sua carriera. Dall’altro lato i tifosi interisti, che hanno visto nel gesto di Bastoni e nel verdetto dell’arbitro una vendetta per i torti arbitrali subiti nei precedenti scontri con la Vecchia Signora (citatissimo il caso Pjanic – Rafinha del 2018). Sotto giudizio anche il direttore di gara La Penna e il protocollo VAR, che non consente di intervenire sulle seconde ammonizioni.
- Napoli – Roma e i nuovi arrivi. Meno discussi, ma certamente da considerare anche i temi relativi a Napoli – Roma. La partita, terminata due pari, ha visto brillare i nuovi arrivi delle due squadre: Malen per i giallorossi e Alisson Santos per gli azzurri. L’attaccante della Roma, arrivato in prestito dall’Aston Villa, ha deliziato i tifosi con una doppietta; online, si sottolinea l’ottimo impatto dell’olandese da quando è arrivato. In casa Napoli, ci ha pensato proprio Alisson Santos a riacciuffare il pareggio, grazie all’esordio con gol e numerosi spunti creativi sull’esterno. Nonostante l’amarezza condivisa per i due punti mancati, entrambe le tifoserie si possono consolare con i loro nuovi pupilli.
- Como sempre più temibile. L’exploit del Como sui social, con tredici posizioni guadagnate è dovuto, questa volta, ai meriti sul campo. I social la dipingono come una squadra moderna, veloce e con un’impostazione solida che fa temere. Il punto di svolta mediatico, però, è la Coppa Italia. L’eliminazione del Napoli ai rigori dipinge il Como in qualità di squadra solida, forte anche sotto pressione, capace di vincere le partite con tecnica e personalità.
MediaScore 25^ giornata – La classifica media
La Juventus, nonostante la sconfitta in trasferta contro l’Inter, si può consolare con il primo posto nella classifica delle menzioni sui media tradizionali: ben 21.601. Al secondo posto l’avversaria della Vecchia Signora, che raccoglie 18.828 menzioni. Mantiene la terza posizione il Napoli, con 14.474 menzioni.
A sorpresa, il Como guadagna ben 13 posizione, grazie alla vittoria ai rigori contro il Napoli, sancendone l’uscita dalla Coppa Italia, raggiungendo quota 12.558 menzioni. A cedere il posto al Como è la Roma, che scivola al quinto posto, con 11.893 menzioni.
MediaScore 25^ giornata – Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment dimostra che i tifosi, anche questa settimana, non hanno voluto schierarsi in maniera troppo netta: il 71 percento dei tifosi si è espresso con commenti neutri. Tuttavia, è emerso un sentiment negativo più ampio del solito, con il 19.1 percento di commenti negativi. Il restante 10 percento dei commenti sono positivi.
I commenti relativi alla Juventus hanno un sentiment prevalentemente negativo, con il 15 percento di commenti dai toni amari. La maggior parte delle discussioni riguarda il già citato caso dell’espulsione di Kalulu e la presunta simulazione di Bastoni. L’Inter, sempre coinvolta nel medesimo tema, se la passa anche peggio: il tasso di commenti negativi è pari al 19 percento (12 percento in più rispetto a quelli positivi).
Anche i commenti che riguardano il Napoli hanno una quota maggiormente negativa (14 percento vs 8 percento positivo), anch’essi, spesso riferibili alla gestione arbitrale. Stesso trend per il Milan, che colleziona il 14 percento di commenti negativi, che dipingono i rossoneri come sfavoriti dal sistema arbitrale. I tifosi della Lazio si confermano scontenti della gestione della società e non si fanno problemi a gridarlo ad alta voce: ben il sedici percento dei commenti ha tono negativo.