Serie A, la Juve primeggia sui social: media inondati dalle polemiche sull’espulsione di Kalulu

La Juventus rimane prima in classifica, quantomeno per quanto riguarda i social: il citatissimo derby d’Italia ha certamente fatto la sua parte. In particolare, le polemiche relative all’espulsione di Kalulu hanno scatenato una bufera su Bastoni, direttore di gara e protocollo VAR.

Questa settimana è il Como a stravolgere la classifica social: i lariani vincono sul campo e convincono sui social. Nico Paz e compagni, dopo essersi imposti al Maradona, scalano dieci posizioni in classifica media, arrivando al settimo posto, con 12.000 menzioni. In calo i rossoblù del Genoa , che, con 4.200 menzioni, pare non abbiano colpito particolarmente gli utenti questa settimana, perdendo quattro posizioni e piazzandosi al tredicesimo posto. Clamorosa, invece, la discesa in classifica della Cremonese , che perde otto posizioni e entra in “zona retrocessione”, al diciottesimo posto, con sole 2.700 menzioni.

MediaScore 25^ giornata – Analisi del sentiment

L’analisi del sentiment dimostra che i tifosi, anche questa settimana, non hanno voluto schierarsi in maniera troppo netta: il 71 percento dei tifosi si è espresso con commenti neutri. Tuttavia, è emerso un sentiment negativo più ampio del solito, con il 19.1 percento di commenti negativi. Il restante 10 percento dei commenti sono positivi.

I commenti relativi alla Juventus hanno un sentiment prevalentemente negativo, con il 15 percento di commenti dai toni amari. La maggior parte delle discussioni riguarda il già citato caso dell’espulsione di Kalulu e la presunta simulazione di Bastoni. L’Inter, sempre coinvolta nel medesimo tema, se la passa anche peggio: il tasso di commenti negativi è pari al 19 percento (12 percento in più rispetto a quelli positivi).

Anche i commenti che riguardano il Napoli hanno una quota maggiormente negativa (14 percento vs 8 percento positivo), anch’essi, spesso riferibili alla gestione arbitrale. Stesso trend per il Milan, che colleziona il 14 percento di commenti negativi, che dipingono i rossoneri come sfavoriti dal sistema arbitrale. I tifosi della Lazio si confermano scontenti della gestione della società e non si fanno problemi a gridarlo ad alta voce: ben il sedici percento dei commenti ha tono negativo.