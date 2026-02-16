Scaroni: «Il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e per le nostre casse»

Il nuovo stadio di Milano che Inter e Milan realizzeranno insieme nell’area di San Siro «sarà la terza tappa urbanistica di Milano, dopo Porta Nuova e dopo CityLife; la zona di San Siro diventerà abitata tutto l’anno e renderà la città ancora più attrattiva nel mondo».

Lo ha spiegato il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell’evento Your Next Milano promosso da Assolombarda. «Noi il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e anche per le nostre casse, quindi siamo partiti da questo concetto», ha concluso.