Scaroni: «Il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e per le nostre casse»

L’impianto realizzato da Inter e Milan «sarà la terza tappa urbanistica di Milano, dopo Porta Nuova e dopo CityLife».

Paolo Scaroni (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Il nuovo stadio di Milano che Inter Milan realizzeranno insieme nell’area di San Siro «sarà la terza tappa urbanistica di Milano, dopo Porta Nuova e dopo CityLife; la zona di San Siro diventerà abitata tutto l’anno e renderà la città ancora più attrattiva nel mondo».  

Lo ha spiegato il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell’evento Your Next Milano promosso da Assolombarda. «Noi il nuovo stadio lo facciamo per i nostri tifosi e anche per le nostre casse, quindi siamo partiti da questo concetto», ha concluso. 

Paolo Scaroni