Sala: «Bastoni-Kalulu? Vedo Chiellini e Del Piero fare i censori dopo avere fatto simulazioni incredibili»

Fra queste c’è sicuramente la politica, che ha registrato oggi anche il commento di Giuseppe Sala , sindaco di Milano e di fede interista: «Bastoni ha sbagliato. Ma vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili come Chiellini e Del Piero , oggi fanno i censori».

Le polemiche per l’espulsione di Pierre Kalulu per doppia ammonizione non si placano. L’episodio che ha visto protagonista il difensore della Juventus e Alessandro Bastoni dell’ Inter ha ormai travalicato i confini del calcio italiano, andando a richiamare i commenti da parte di diverse personalità appartenenti ad altre aree.

«Andiamoci piano, scatenano una rabbia e una violenza sui social che ha degli effetti negativi. È evidente che Bastoni ha sbagliato, ma lo sa anche lui essendo un ragazzo intelligente», ha concluso il primo cittadino del capoluogo lombardo.

Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juve, era intervenuto a fine partita dichiarando a Sky: «Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, diventa difficile. Oggi (sabato sera, ndr) è successo qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo episodio da inizio stagione che poi capita a noi o capita agli altri. Non è accettabile questo errore, non è accettabile rovinare una partita del genere. Non è accettabile che non ci sia un livello adeguato ad una partita del genere».