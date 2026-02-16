Serie A, Simonelli: «Il 23 marzo incontro in Lega tra le società e gli arbitri»

« Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio , per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L’altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute: chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell’indice di liquidità. Per la Serie B è un indice ammissivo: per una serie di motivi tecnici, questo paracadute non poteva essere utilizzato per potersi iscrivere », ha esordito.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa, a seguito dell’assemblea di Lega che ha visto protagonisti i 20 club del campionato. Tra i temi all’ordine del giorno, l’investimento sul business di Fantacalcio e le questioni arbitrali, particolarmente calde dopo l’espulsione di Kalulu nel big match di sabato tra Inter e Juventus.

A proposito di arbitri, Simonelli ha sottolineato che «abbiamo fissato per il 23 marzo l’incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Oggi c’è stata la visita di Gerry Cardinale, per la prima volta in Lega: ci ha fatto molto piacere parlare di quelli che potrebbero essere gli sviluppi e le attività che la Lega potrebbe vivere negli Stati Uniti. RedBird ha tra le sue partecipazioni anche la CBS, noi abbiamo un problema di orari delle partite: le 20.45 mal si conciliano con molti Paesi esteri, a Est è troppo tardi e negli Stati Uniti ti scontri con i grandi sport americani. Abbiamo provato a ragionare sugli orari, vedremo».

L’incontro con gli arbitri avverrà in Lega, «presumibilmente la mattina del 23. Sarà il primo giorno dello stop per le Nazionali, avevamo pensato al 12 febbraio ma era difficile farlo la tanta partecipazione degli allenatori con il campionato in corso». A proposito dell’episodio che ha coinvolto Kalulu e Bastoni, Simonelli ha detto che «per me il VAR dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi. Il VAR ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo».

Tornando alla riunione del 23 marzo, Simonelli ha spiegato che «cercheremo di chiedere un’uniformità di applicazione delle regole, sono riunioni in prospettiva: ne faremo anche in futuro. Non si trova una data prima? Vero, ma sapete tutti com’è fatto il calendario: se vogliamo l’adesione di tutti gli allenatori, dobbiamo trovare una data in cui si può staccare dalla squadra per venire a Milano. Io avevo pensato ingenuamente che il 12 febbraio, dato che nessuno giocava, fosse una buona data: mi hanno detto che non era così, perché c’era comunque la partita successiva da preparare. Il 23 marzo ci saranno tutti, comunque da Rocchi abbiamo avuto ampia disponibilità: è più colpa nostra».

Infine, sulle richieste da fare agli arbitri in quell’occasione, Simonelli non ha dubbi: «Chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare. Le società vogliono stabilire le regole: ci sono delle cose oggettive, come il fuorigioco. Altre sono interpretazioni soggettive, penso al VAR: qualcuno lo vorrebbe utilizzato per tutta la partita, qualcuno lo vorrebbe utilizzato all’inglese solo quando c’è un evidente errore».