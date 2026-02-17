Paradosso Como, calendario intasato anche senza le coppe europee

Su tutti l’ Inter , che in caso di percorso senza inciampi in Champions League, oltre alle sfide di campionato programmate di sabato o domenica, potrebbe scendere in campo a metà di ogni settimana da qui al 22 marzo. I nerazzurri sfideranno il Bodo Glimt per l’andata dei playoff di Champions mercoledì 18 febbraio , per poi essere impegnati già sabato 19 febbraio (alle ore 18) contro il Lecce al Via del Mare. Un incastro che lascia margini di tempo molto ridotti ai nerazzurri, che saranno reduci dall’impegnativa trasferta norvegese e dovranno quasi immediatamente ripartire per la Puglia.

Le settimane che accompagneranno squadre e calciatori alla prossima pausa dedicata alle Nazionali saranno dense di appuntamenti, soprattutto per le formazioni ancora coinvolte in più competizioni. Tra coppe europee, campionato e Coppa Italia, alcuni club italiani (ma non solo) potrebbero essere impegnati sempre in mezzo alla settimana, oltre che – come di consueto – nel weekend.

Una situazione che riguarda anche la Juventus, che sconta un riposo ridotto in vista della sfida di andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. I bianconeri hanno giocato in trasferta a Milano proprio con l’Inter sabato sera e scenderanno nuovamente in campo già oggi, a Istanbul contro il Galatasaray, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.45. La settimana si chiuderà poi con la sfida al Como, in programma a Torino sabato alle 15.

E per un calendario che non lascia inevitabilmente scampo a chi gioca le coppe europee, il paradosso è che anche il Como sarà protagonista di una sequenza di partite molto ravvicinate. A causa dell’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi e dopo il fallimento del piano per la trasferta in Australia, il recupero della sfida di campionato con il Milan è stato fissato per mercoledì 18 febbraio.

Una trasferta dalla quale la formazione di Fabregas dovrà recuperare in fretta, dato che – come sottolineato prima – il Como sarà protagonista all’Allianz Stadium contro la Juventus già sabato 21 febbraio, alle ore 15. Un test (quello dell’ingorgo di calendario) in vista di un possibile futuro nelle coppe europee per la squadra lombarda, che si ripeterà anche la prima settimana di marzo, con tre partite nel giro di una settimana: le gare di campionato contro Lecce (in casa) e Cagliari (in trasferta), spezzate dalla semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter al Sinigaglia.