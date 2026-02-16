Minacce di morte via social, l'arbitro Federico La Penna denuncia

Nelle ore immediatamente successive al triplice fischio da parte di Federico La Penna, il big match di Serie A Inter-Juventus è proseguito fuori dal campo, specialmente sui social. Al centro di ogni dibattito si è issata inevitabilmente l’espulsione di Pierre Kalulu, arrivata a per un fallo fischiato ai danni di Alessandro Bastoni, che lo stesso designatore Rocchi ha definito “errore chiaro”.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il giorno dopo di La Penna, oltre a essere fatto di mille riflessioni sull’accaduto, è stato caratterizzato dalla raccolta di materiale per sporgere denuncia alla Polizia postale. Infatti, sono state moltissime le minacce di morte per lo stesso arbitro e la sua famiglia (composta da moglie e due figlie piccole), che hanno spinto il fischietto della sezione di Roma 1 a denunciare.