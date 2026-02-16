Moratti: «La Juve fa la vittima del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così»

«Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell’altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell’avversario, che ha messo nelle condizioni Bastoni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un’ingiustizia, perché l’altro giocatore non aveva fatto un fallo grave».

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto con queste parole stamattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, a proposito delle polemiche post Inter-Juventus e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l’espulsione di Pierre Kalulu.