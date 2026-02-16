Serie A, oggi l'assemblea di Lega: dagli arbitri al Fantacalcio, i temi sul tavolo

Dal potenziale investimento sul business del Fantacalcio ai direttori di gara: ecco le di cosa si discuterà questa mattina a Milano.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Assemblea Lega Serie A
(Foto: Andrea Staccioli/Insidefoto)

Come anticipato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza, si terrà nella giornata odierna la nuova assemblea di Lega Serie A a Milano, con diversi argomenti sul tavolo. I club del massimo campionato italiano si ritroveranno con la possibilità di presentarsi dal vivo o di collegarsi da remoto per partecipare.  

Al centro dell’assemblea ci sarà sicuramente il potenziale investimento sul Fantacalcio: una spesa per cui, come appreso da Calcio e Finanza, non tutti i club sarebbero d’accordo. Quello che in passato era solamente un passatempo è diventato un vero business, capace di sfiorare i 10 milioni di euro di fatturato annuo e di coinvolgere circa 3 milioni di iscritti. Oggi il gioco è gestito da Quadronica, una Srl con 20 dipendenti, nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.   

Da 1,2 milioni di euro di fatturato del 2015 a oltre 9 milioni previsti dieci anni dopo: questi sono i numeri del business. Una parte delle entrate arriva dagli abbonamenti premium — 12 euro l’anno per funzioni aggiuntive — con centinaia di migliaia di utenti paganti. Il vero salto, però, è arrivato dalla pubblicità: meno banner invasivi e più integrazioni personalizzate, come sponsor sulle maglie delle fantasquadre o led virtuali durante l’inserimento delle formazioni. Un modello che ha attirato grandi marchi come Eni, McDonald’s e Bancomat. Gli utili netti sfiorano i 4 milioni, con margini altissimi che hanno attirato l’attenzione degli investitori.   

In passato alcuni fondi avevano fatto offerte, respinte dai soci, poco inclini a cedere. Diverso il discorso con la Serie A, partner naturale: il Fantacalcio vive grazie al campionato e allo stesso tempo porta ascolti e interesse alle partite. Oggi esistono già accordi commerciali che valgono una sorta di 10%. L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo (tra i principali promotori dell’investimento), punta però al controllo con il 51%, su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a un paio d’anni fa. 

Tuttavia, il Fantacalcio non sarà l’unico argomento all’ordine del giorno. Inevitabile che si parli anche di arbitri, dopo quanto accaduto nella sfida tra Inter Juventus di sabato sera, con l’espulsione del bianconero Pierre Kalulu. Il presidente nerazzurro Marotta ci sarà ed è atteso che esprima pubblicamente il proprio pensiero sul caso. La Juventus è solitamente rappresentata da Chiellini, Director of Football Strategy bianconero. I temi all’ordine del giorno sono tanti ma i casi arbitrali finiranno per occupare gran parte del tempo. 

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.