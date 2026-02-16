Serie A, oggi l'assemblea di Lega: dagli arbitri al Fantacalcio, i temi sul tavolo

Al centro dell’assemblea ci sarà sicuramente il potenziale investimento sul Fantacalcio : una spesa per cui, come appreso da Calcio e Finanza , non tutti i club sarebbero d’accordo. Quello che in passato era solamente un passatempo è diventato un vero business, capace di sfiorare i 10 milioni di euro di fatturato annuo e di coinvolgere circa 3 milioni di iscritti. Oggi il gioco è gestito da Quadronica , una Srl con 20 dipendenti, nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.

Da 1,2 milioni di euro di fatturato del 2015 a oltre 9 milioni previsti dieci anni dopo: questi sono i numeri del business. Una parte delle entrate arriva dagli abbonamenti premium — 12 euro l’anno per funzioni aggiuntive — con centinaia di migliaia di utenti paganti. Il vero salto, però, è arrivato dalla pubblicità: meno banner invasivi e più integrazioni personalizzate, come sponsor sulle maglie delle fantasquadre o led virtuali durante l’inserimento delle formazioni. Un modello che ha attirato grandi marchi come Eni, McDonald’s e Bancomat. Gli utili netti sfiorano i 4 milioni, con margini altissimi che hanno attirato l’attenzione degli investitori.

In passato alcuni fondi avevano fatto offerte, respinte dai soci, poco inclini a cedere. Diverso il discorso con la Serie A, partner naturale: il Fantacalcio vive grazie al campionato e allo stesso tempo porta ascolti e interesse alle partite. Oggi esistono già accordi commerciali che valgono una sorta di 10%. L’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo (tra i principali promotori dell’investimento), punta però al controllo con il 51%, su una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, quasi il doppio rispetto a un paio d’anni fa.

Tuttavia, il Fantacalcio non sarà l’unico argomento all’ordine del giorno. Inevitabile che si parli anche di arbitri, dopo quanto accaduto nella sfida tra Inter e Juventus di sabato sera, con l’espulsione del bianconero Pierre Kalulu. Il presidente nerazzurro Marotta ci sarà ed è atteso che esprima pubblicamente il proprio pensiero sul caso. La Juventus è solitamente rappresentata da Chiellini, Director of Football Strategy bianconero. I temi all’ordine del giorno sono tanti ma i casi arbitrali finiranno per occupare gran parte del tempo.