Lazio, dove vedere la conferenza stampa di presentazione del progetto Flaminio

Conferenza che si terrà martedì 17 febbraio alle ore 10.30 presso il Training Center di Formello . «Nel corso dell’incontro verranno illustrati in modo organico e approfondito tutti i contenuti della proposta progettuale . Saranno presenti i professionisti, gli ingegneri, gli architetti e i consulenti che hanno contribuito alla sua elaborazione, al fine di entrare nel merito tecnico di ogni aspetto», si legge nella nota del club di Claudio Lotito.

Dove vedere presentazione stadio Lazio – Come seguire la conferenza stampa

La conferenza stampa, che inizierà alle ore 10.30, andrà in onda direttamente dal quartier generale del club biancoceleste di Formello. L’evento sarà l’occasione per la Lazio di svelare ai propri tifosi, e non solo, i dettagli del progetto per la ristrutturazione dell’impianto cittadino, ormai abbandonato da anni.

La Lazio ha poi comunicato le varie modalità per seguire l’evento. La conferenza stampa sarà mandata in onda dal sito del club, sull‘app ufficiale e su Lazio Style Radio, anche su 89.3 FM, e sul canale Youtube biancoceleste. Inoltre, l’evento sarà disponibile in tv su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e Sportitalia.