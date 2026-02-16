Dopo la piccola retromarcia della settimana scorsa, dovuta all’opposizione di Claudio Lotito, patron della Lazio e senatore in quota Forza Italia, il governo non intende lasciar cadere il disegno di legge che prevede l’ingresso dei tifosi come azionisti nei club sportivi professionistici.

A confermarlo sono il vice presidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini e il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari: «La proposta per consentire l’azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, è importante, ragionevole, già approvata dalla Camera e dalla Commissione con condivisione del governo. Auspichiamo possa andare avanti fino all’approvazione definitiva in Senato».