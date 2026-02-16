Dopo la piccola retromarcia della settimana scorsa, dovuta all’opposizione di Claudio Lotito, patron della Lazio e senatore in quota Forza Italia, il governo non intende lasciar cadere il disegno di legge che prevede l’ingresso dei tifosi come azionisti nei club sportivi professionistici.
A confermarlo sono il vice presidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini e il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari: «La proposta per consentire l’azionariato popolare nelle società sportive, a partire dai club calcistici, è importante, ragionevole, già approvata dalla Camera e dalla Commissione con condivisione del governo. Auspichiamo possa andare avanti fino all’approvazione definitiva in Senato».
Allo stato attuale, l’esame del ddl in Senato è stato rinviato a data da destinarsi. Forza Italia, su spinta del già citato Lotito, aveva rimarcato la necessità di chiarire «aspetti di compatibilità» delle nuove norme «con le regole che riguardano le società, soprattutto quelle professionistiche, che vanno bilanciate».
La sensazione, come confermano le parole degli esponenti di spicco della Lega, è che alla fine il disegno di legge sarà approvato anche al Senato diventando così definitivo e introducendo l’azionariato popolare come una delle forme di governo delle società sportive.