Marotta: «Chiellini è un dirigente giovane e inesperto»

“Se ho salutato Chiellini? Il saluto è il minimo, ci mancherebbe, è stato un mio giocatore. È un dirigente giovane e inesperto, non mi permetto neanche di dargli consigli ma ci siamo confrontati. Quello che è successo sicuramente sono dinamiche che si verificano negli spogliatoi. Non sta a me giudicare, valutare o fare una analisi”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa commentando il comportamento del dirigente della Juventus Giorgio Chiellini dopo la sfida di sabato a San Siro. Lo stesso Chiellini, all’ingresso nella sede della Lega Serie A per l’odierna assemblea, aveva sorriso alla domanda se avrebbe salutato Marotta.
Parole che seguono quanto avvenuto negli ultimi giorni, dopo il caso legato all’espulsione di Pierre Kalulu nella gara di sabato sera a San Siro. Il dirigente bianconero era intervenuto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo: “Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste”, aveva urlato il director of Football Strategy della Juventus nei confronti dell’arbitro La Penna.
Una rabbia continuata negli spogliatoi, con parole pesanti volate tra le dirigenze. C’è chi parla di uno Spalletti furioso con il presidente nerazzurro Beppe Marotta e chi invece indica nella figura di Riccardo Ferri l’origine del parapiglia. Secondo una prima versione, il tecnico di Certaldo avrebbe alzato i toni nei confronti di Marotta nei pressi degli spogliatoi; secondo un’altra, sarebbe stato Ferri a riaccendere vecchie ruggini legate ai veleni del Derby d’Italia, innescando un faccia a faccia particolarmente teso con il direttore tecnico bianconero François Modesto. Per alcuni minuti è stato tutti contro tutti, sotto gli occhi di numerosi presenti, ma l’intervento della sicurezza ha impedito che la tensione degenerasse ulteriormente.