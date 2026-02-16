Marotta: «Chiellini è un dirigente giovane e inesperto»

“Se ho salutato Chiellini? Il saluto è il minimo, ci mancherebbe, è stato un mio giocatore. È un dirigente giovane e inesperto, non mi permetto neanche di dargli consigli ma ci siamo confrontati. Quello che è successo sicuramente sono dinamiche che si verificano negli spogliatoi. Non sta a me giudicare, valutare o fare una analisi”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, in conferenza stampa commentando il comportamento del dirigente della Juventus Giorgio Chiellini dopo la sfida di sabato a San Siro. Lo stesso Chiellini, all’ingresso nella sede della Lega Serie A per l’odierna assemblea, aveva sorriso alla domanda se avrebbe salutato Marotta.

Parole che seguono quanto avvenuto negli ultimi giorni, dopo il caso legato all’espulsione di Pierre Kalulu nella gara di sabato sera a San Siro. Il dirigente bianconero era intervenuto nel tunnel degli spogliatoi all’intervallo: “Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste”, aveva urlato il director of Football Strategy della Juventus nei confronti dell’arbitro La Penna.