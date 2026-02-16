Francesco Totti: «Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e valutando»

«Un possibile ritorno alla Roma? Stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare». Lo ha affermato l’ex campione giallorosso Francesco Totti – ritiratosi dal calcio giocato nel 2017 – nel corso di un evento di Betsson Sport a Milano, società di scommesse della quale è brand ambassador.
Totti è già stato dirigente della Roma durante l’era Pallotta. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2017, la società gli aveva assegnato inizialmente il ruolo di dirigente dell’area tecnica, poi una posizione più ampia come manager-consigliere del club, a diretto contatto con la proprietà americana.
Tuttavia, la sua esperienza in società è durata poco. Nel giugno 2019 Totti si è dimesso ufficialmente, spiegando in conferenza stampa di non essere mai stato realmente coinvolto nelle decisioni tecniche e strategiche. Disse di fatto di essere stato «messo da parte» e di non avere potere operativo. Da allora non ha più ricoperto incarichi dirigenziali nella Roma, dedicandosi ad attività imprenditoriali (la sua agenzia di scouting e management CT10) e ad ambassador.