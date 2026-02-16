Francesco Totti: «Ritorno alla Roma? Stiamo parlando e valutando»

« Un possibile ritorno alla Roma? Stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare ». Lo ha affermato l’ex campione giallorosso Francesco Totti – ritiratosi dal calcio giocato nel 2017 – nel corso di un evento di Betsson Sport a Milano, società di scommesse della quale è brand ambassador.

Tuttavia, la sua esperienza in società è durata poco. Nel giugno 2019 Totti si è dimesso ufficialmente, spiegando in conferenza stampa di non essere mai stato realmente coinvolto nelle decisioni tecniche e strategiche. Disse di fatto di essere stato «messo da parte» e di non avere potere operativo. Da allora non ha più ricoperto incarichi dirigenziali nella Roma, dedicandosi ad attività imprenditoriali (la sua agenzia di scouting e management CT10) e ad ambassador.