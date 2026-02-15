Ravenna Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Ravenna Juve Next Gen in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 27esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Ravenna è in programma per giovedì 12 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Ravenna Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Ravenna Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Ravenna-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Ore 12.30
-
L.R. VICENZA-ALCIONE MILANO
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
-
TRIESTINA-NOVARA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
-
RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
BRA-ASCOLI
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
-
LIVORNO-PIANESE
Sky Sport 253
-
SAMBENEDETTESE-TORRES
Sky Sport 254
-
GUIDONIA MONTECELIO-FORLÌ
Sky Sport 255
-
DOLOMITI BELLUNESI-PRO VERCELLI
Sky Sport 256
Ore 17.30
-
PERUGIA-CARPI
Sky Sport Uno e Sky Sport 252
-
PONTEDERA-GUBBIO
Sky Sport Mix e Sky Sport 253
-
TRENTO-PRO PATRIA
Sky Sport 254
-
LUMEZZANE-GIANA ERMINIO
Sky Sport 255
-
ALBINOLEFFE-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 256
Ore 20.30
-
LECCO-VIRTUS VERONA
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
-
POTENZA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 253
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
Ore 20.30
-
OSPITALETTO FRANCIACORTA-INTER U23
Sky Sport Uno e Sky Sport 253
-
PERGOLETTESE-UNION BRESCIA
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
-
PINETO-TERNANA
Sky Sport Mix e Sky Sport 254
-
VIS PESARO-CAMPOBASSO
Sky Sport 255
-
CITTADELLA-RENATE
Sky Sport 256