Il PSG punta sui concerti per aumentare i ricavi: ma il nodo è lo stadio

Il Paris Saint-Germain accelera sul fronte della diversificazione dei ricavi. Come riportato da Bloomberg, il club parigino sta valutando diverse opzioni per aumentare il fatturato e sostenere la propria competitività sportiva in un contesto non semplice dal punto di vista commerciale.

A pesare sono in particolare due fattori: la capienza limitata del Parc des Princes (circa 48mila posti) e il valore contenuto dei diritti televisivi della Ligue 1 rispetto agli altri top campionati europei. In questo scenario, il PSG starebbe valutando anche l’utilizzo dello stadio per concerti, seguendo il modello già sviluppato con successo dal Tottenham Hotspur.