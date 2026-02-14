Il PSG punta sui concerti per aumentare i ricavi: ma il nodo è lo stadio

Il Paris Saint-Germain accelera sul fronte della diversificazione dei ricavi. Come riportato da Bloomberg, il club parigino sta valutando diverse opzioni per aumentare il fatturato e sostenere la propria competitività sportiva in un contesto non semplice dal punto di vista commerciale.
A pesare sono in particolare due fattori: la capienza limitata del Parc des Princes (circa 48mila posti) e il valore contenuto dei diritti televisivi della Ligue 1 rispetto agli altri top campionati europei. In questo scenario, il PSG starebbe valutando anche l’utilizzo dello stadio per concerti, seguendo il modello già sviluppato con successo dal Tottenham Hotspur.
Tuttavia, secondo l’amministratore delegato Victoriano Melero, l’impatto sarebbe limitato: «Al massimo tre concerti, non sarà un gamechanger», ha spiegato. Un numero più elevato di eventi metterebbe a rischio le condizioni del manto erboso, considerato un asset tecnico centrale per il club.
Il confronto con il Tottenham evidenzia la differenza strutturale: il club inglese può contare su un sistema di campo retrattile che consente di ospitare concerti e partite NFL senza compromettere il terreno di gioco. Nel 2025, tali attività hanno generato 64 milioni di sterline di ricavi aggiuntivi. Un modello replicabile solo in parte a Parigi.
Per questo il PSG guarda anche ad altre linee di sviluppo: concept legati al wellness, eventi corporate nel nuovo centro sportivo e un rafforzamento del posizionamento come brand lifestyle globale. In questa direzione si inserisce anche l’iniziativa “Ici C’est Paris La Maison”, evento pop-up organizzato a Londra per ampliare la presenza internazionale del marchio.
Nonostante i vincoli strutturali, il club resta tra i leader europei per fatturato: nell’ultima Deloitte Money League ha registrato 837 milioni di euro di ricavi, classificandosi al quarto posto. Un risultato sostenuto anche dalla vittoria della UEFA Champions League, che ha garantito un significativo boost economico.
Il vero punto di svolta, sottolinea Bloomberg, potrebbe però arrivare da un nuovo stadio o da una profonda riqualificazione dell’attuale impianto. Una decisione in tal senso è attesa entro la fine dell’anno.