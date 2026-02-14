Non solo gol e assist: la cassaforte di Salah vale oltre 50 milioni

Mohamed Salah va in gol anche fuori dal campo. Il fuoriclasse del Liverpool, da anni tra i giocatori più iconici della Premier League e del calcio mondiale, guarda con attenzione anche ai propri investimenti lontano dal terreno di gioco.
L’egiziano infatti gestisce le proprie attività commerciali attraverso una società registrata nel Regno Unito, la Salah UK Commercial Limited, veicolo con cui amministra diritti d’immagine, sponsorizzazioni e investimenti finanziari. La società ha depositato nei giorni scorsi il bilancio al 30 giugno 2025, come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza.
Patrimonio Salah, le cifre nel bilancio
Una struttura che si presenta come una vera e propria cassaforte finanziaria. In particolare, la società di Salah evidenzia attivi complessivi per oltre 45 milioni di sterline (circa 52 milioni di euro), composti in larga parte da liquidità e investimenti a breve termine.
Nel dettaglio:
- 28,9 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro) di disponibilità liquide,
- 14,9 milioni di sterline (circa 17 milioni di euro) in depositi a breve termine,
- un immobile detenuto come investimento per circa 1,47 milioni di sterline (circa 1,7 milioni di euro).
Proprio la liquidità rappresenta la voce più rilevante e testimonia una forte capacità di accumulo nel tempo dei proventi derivanti dalle attività commerciali del calciatore.
In crescita significativa anche il patrimonio netto, salito da 29,3 milioni di sterline (33,7 milioni di euro) del 2024 a 35,5 milioni di sterline (40,8 milioni di euro) nel 2025, con un incremento superiore ai 6 milioni di sterline nell’arco dell’esercizio. L’aumento è legato agli utili portati a nuovo, che costituiscono quasi interamente il patrimonio della società (il capitale sociale è pari a una sola sterlina simbolica).
In assenza del conto economico – non depositato in base al regime delle small companies britanniche – l’esercizio 2024/25 risulta comunque presumibilmente chiuso in utile: l’incremento degli utili portati a nuovo rispetto all’anno precedente, superiore a 6 milioni di sterline (circa 7 milioni di euro), implica infatti un risultato netto positivo. Con un potenziale impatto positivo anche dal rinnovo con il Liverpool, annunciato nell’aprile 2025
Numeri che confermano come Salah, oltre a essere protagonista in campo, abbia anche una corposa solidità nella sua holding che gestisce tutti i suoi aspetti commerciali.