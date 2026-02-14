Non solo gol e assist: la cassaforte di Salah vale oltre 50 milioni

Mohamed Salah va in gol anche fuori dal campo. Il fuoriclasse del Liverpool, da anni tra i giocatori più iconici della Premier League e del calcio mondiale, guarda con attenzione anche ai propri investimenti lontano dal terreno di gioco.

L’egiziano infatti gestisce le proprie attività commerciali attraverso una società registrata nel Regno Unito, la Salah UK Commercial Limited, veicolo con cui amministra diritti d’immagine, sponsorizzazioni e investimenti finanziari. La società ha depositato nei giorni scorsi il bilancio al 30 giugno 2025, come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza.