Milano-Cortina 2026, l’Italia a caccia di nuovi successi: il medagliere delle Olimpiadi

I Giochi tornano protagonisti in Italia: ecco la situazione medaglia per medaglia al via di una nuova giornata di gare.

Snowboard - Milano Cortina 2026 Winter Olympics: Day 7
Michela Moioli (Foto: Michael Reaves/Getty Images)

Le Olimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo con un nuovo giorno di gara, sabato 14 febbraio. Dopo la giornata di ieri – che ha consentito all’Italia di conquistare la medaglia di bronzo nello snowboard con Michela Moioli – gli azzurri continuano la rincorsa al record di 20 medaglie di Lillehammer 1994.

Per la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali ci sono 735 medaglie (245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo) in 16 discipline diverse, con gli atleti pronti a darsi battaglia per salire sul podio.

La 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali assegnerà così centinaia di medaglie nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da oltre 90 Paesi. Sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio di figura e velocità, hockey su ghiaccio, curling e snowboard saranno solo alcune delle specialità che animeranno il programma olimpico, distribuito tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Medagliere Olimpiadi Invernali – Quanto valgono le medaglie a Milano-Cortina 2026

Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il CONI in particolare si conferma uno dei comitati olimpici più generosi al mondo. Per Milano-Cortina 2026, gli atleti azzurri riceveranno 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha annunciato una novità: per la prima volta questi premi saranno esentasse. 

Un aspetto cruciale riguarda gli sport di squadra. Il premio non viene diviso tra i componenti della squadra, ma ogni singolo atleta percepisce l’importo totale corrispondente al valore della medaglia conquistata. Una scelta che premia il lavoro collettivo senza penalizzare i singoli. 

Ecco la situazione del medagliere delle Olimpiadi 2026.

Medagliere Olimpiadi Invernali – La classifica aggiornata tra i Paesi partecipanti

Il medagliere olimpico viene ordinato a seconda del numero di ori vinti dal Paese. Se il numero di primi posti è lo stesso, si compara con gli argenti vinti e, stesso criterio, con i bronzi assegnati. Ecco, di seguito, il medagliere Olimpiadi 2026:

  1. Norvegia: 10 ori, 3 argenti, 7 bronzi (20 medaglie totale)
  2. Italia: 6 ori, 3 argenti, 9 bronzi (18 medaglie totali)
  3. USA: 4 ori, 8 argenti, 4 bronzi (16 medaglie totale)
  4. Francia: 4 ori, 6 argenti, 2 bronzo (12 medaglie totale)
  5. Germania: 4 ori, 4 argenti, 3 bronzi (11 medaglie totale)
  6. Svezia: 4 ori, 4 argenti, 1 bronzo (9 medaglie totali)
  7. Svizzera: 4 ori, 2 argento, 3 bronzi (9 medaglie totale)
  8. Austria: 3 ori, 6 argenti, 3 bronzi (12 medaglie totale)
  9. Olanda: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo (7 medaglie totale)
  10. Giappone: 3 ori, 2 argenti, 7 bronzi (12 medaglie totali)
  11. Australia: 3 ori, 1 argenti, 0 bronzi (4 medaglie totale)
  12. Repubblica Ceca: 2 ori, 2 argento, 0 bronzi (4 medaglie totale)
  13. Corea del Sud: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi (4 medaglie totale)
  14. Slovenia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2 medaglie totale)
  15. Brasile: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
  16. Gran Bretagna: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
  17. Kazakistan: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
  18. Canada: 0 ori, 3 argenti, 4 bronzi (7 medaglie totale)
  19. Cina: 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi (4 medaglie totale)
  20. Polonia: 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi (2 medaglia totale)
  21. Nuova Zelanda: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo (2 medaglie totale)
  22. Lettonia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
  23. Bulgaria: 0 ori, 0 argenti, 2 bronzi (2 medaglie totale)
  24. Belgio: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
  25. Finlandia: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)

[IN AGGIORNAMENTO]

Medagliere Olimpiadi Invernali – La situazione dell’Italia

L’Italia si presenta a Milano-Cortina 2026 con il desiderio di fare meglio rispetto a Pechino 2022, quando le medaglie furono ben 17 ma con solo due ori, rispetto alle 11 medaglie complessive di cui cinque ori di Torino 2006.

  • Albertville 1992: 14 medaglie totali (4 ori, 5 argenti, 5 bronzi)
  • Lillehammer 1994: 20 medaglie totali (7 ori, 5 argenti, 8 bronzi)
  • Nagano 1998: 10 medaglie totali (2 ori, 6 argenti, 2 bronzi)
  • Salt Lake City 2002: 10 medaglie totali (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
  • Torino 2006: 11 medaglie totali (5 ori, 0 argenti, 6 bronzi)
  • Vancouver 2010: 5 medaglie totali (1 oro, 1 argento, 3 bronzi)
  • Sochi 2014: 8 medaglie totali (0 ori, 2 argenti, 6 bronzi)
  • PyeongChang 2018: 10 medaglie totali (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi)
  • Pechino 2022: 17 medaglie totali (2 ori, 7 argenti, 8 bronzi)

Di seguito le medaglie vinte dagli azzurri a Milano-Cortina 2026, con la specifica dell’atleta, della disciplina e della medaglia. Il medagliere Olimpiadi 2026 dell’Italia:

  1. Marion Voetter, Marion Oberhofer: oro (doppio femminile, slittino)
  2. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel: oro (staffetta mista, short track)
  3. Francesca Lollobrigida: oro (3000m, pattinaggio di velocità)
  4. Federica Brignone: oro (SuperG femminile, sci alpino)
  5. Francesca Lollobrigidaoro (5000m, pattinaggio di velocità)
  6. Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner: oro (doppio maschile, slittino)
  7. Giovanni Franzoni: argento (discesa libera, sci alpino)
  8. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi: argento (staffetta mista, biathlon)
  9. Arianna Fontana: argento (500m, short track)
  10. Lucia Dalmasso: bronzo (gigante parallelo femminile, snowboard)
  11. Sofia Goggia: bronzo (discesa libera, sci alpino)
  12. Dominik Paris: bronzo (discesa libera, sci alpino)
  13. Riccardo Lorello: bronzo (5000m, pattinaggio di velocità)
  14. Dominik Fischnaller: bronzo (singolo, slittino)
  15. Daniel Grassl, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann: bronzo (team event, pattinaggio di figura)
  16. Stefantia Constantini, Amos Mosaner: bronzo (doppio misto, curling)
  17. Verena Hofer, Dominik Fischnaller, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Andrea Voetter, Marion Oberhofer: bronzo (staffetta a squadre, slittino)
  18. Michela Moioli: bronzo (cross, snowboard)

[IN AGGIORNAMENTO]

