Napoli, De Laurentiis ascoltato in Commissione Antimafia: «È andata bene»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato in audizione questa mattina alla Commissione Antimafia. In tutto, il suo intervento è durato poco meno di un’ora, con inizio alle 8.30.
Uscendo da Palazzo San Macuto, il patron dei partenopei ha dichiarato: «È andata bene». Tuttavia, De Laurentiis non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti presenti riguardanti il Napoli e il suo tecnico Antonio Conte, che nella serata di martedì hanno subito l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como.
Tornando alla Commissione Antimafia, nelle scorse settimane sono stati ascoltati anche i presidenti di Inter, Juventus e Milan e anche i rappresentati della Roma, oltre al al Dg dell’Atalanta Umberto Marino. Le audizioni mirano ad avere un quadro il più chiaro possibile e che riesca a definire al meglio i rapporti fra i club professionistici e il tifo organizzato che, in alcuni casi, è finito al centro delle attenzioni della criminalità organizzata per via dei possibili affari, legali e non, che si possono tessere facendo parte di quell’ambiente. Come si è evinto dalle inchieste recenti sulle curve di Inter e Milan.