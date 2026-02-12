Napoli, De Laurentiis ascoltato in Commissione Antimafia: «È andata bene»

Uscendo da Palazzo San Macuto, il patron dei partenopei ha dichiarato: « È andata bene ». Tuttavia, De Laurentiis non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti presenti riguardanti il Napoli e il suo tecnico Antonio Conte , che nella serata di martedì hanno subito l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como .

Tornando alla Commissione Antimafia, nelle scorse settimane sono stati ascoltati anche i presidenti di Inter, Juventus e Milan e anche i rappresentati della Roma, oltre al al Dg dell’Atalanta Umberto Marino. Le audizioni mirano ad avere un quadro il più chiaro possibile e che riesca a definire al meglio i rapporti fra i club professionistici e il tifo organizzato che, in alcuni casi, è finito al centro delle attenzioni della criminalità organizzata per via dei possibili affari, legali e non, che si possono tessere facendo parte di quell’ambiente. Come si è evinto dalle inchieste recenti sulle curve di Inter e Milan.