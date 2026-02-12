Champions, al via i playoff: scelta la prima partita in diretta in chiaro

Nell’attesa che si disputi un nuovo turno del campionato di Serie A, anche la Champions League si prepara a ripartire. Questa settimana prenderà il via ufficialmente la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 della competizione, con i playoff che vedranno in campo anche le italiane Atalanta, Inter e Juventus. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto per il girone unico, i 24 club che sono rimasti nella massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il primo turno dei playoff previsto per le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il playoff di andata la sfida tra il Bodo Glimt e l’Inter). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Champions partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione durante la prima fase di un incontro in differita su Cielo, una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata. Per i playoff, il match in chiaro sarà solamente uno.