Oaktree raccoglie 2 miliardi per il nuovo fondo dedicato a situazioni speciali

Oaktree Capital – il fondo che da maggio del 2024 è alla guida dell’ Inter – ha raccolto 2,4 miliardi di dollari (poco più di 2 miliardi di euro, al cambio attuale) in impegni per il suo ultimo fondo dedicato alle special situations aziendali, stabilendo un record interno per questa strategia.

Il momento positivo di Oaktree è un segnale che i suoi investitori continuano a vedere opportunità nel credito e nell’equity per trarre vantaggio da livelli eccessivi di leva finanziaria e da strutture di capitale non sostenibili. I due fondi precedenti di questa tipologia hanno registrato entrambi tassi interni di rendimento netti intorno al 30%. Oaktree Special Situations III ha raccolto 3 miliardi di dollari nel 2023, superando l’obiettivo di 2,5 miliardi.

La società ha inoltre comunicato di recente agli investitori la promozione del partner di lunga data Thomas Casarella a co-portfolio manager, che guiderà la strategia insieme a Jordon Kruse e Matt Wilson. Casarella ha guidato l’investimento di Oaktree nel licenziatario di marchi consumer WHP Global, uno degli investimenti con le migliori performance del secondo fondo del gruppo.

Il team special situations di Oaktree si concentra su investimenti in società in difficoltà nel segmento mid-market (la fascia intermedia del mercato delle imprese) attraverso quella che definisce una strategia “all-weather”, operando sia nel credito sia nel private equity. Tra le attuali società in portafoglio figurano il produttore conto terzi di birra City Brewing Co., il fornitore di cure oncologiche GenesisCare e l’operatore di autolavaggi Whistle Express, secondo quanto riportato sul sito della società.