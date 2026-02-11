Il progetto stadio fa volare la Lazio in Borsa: in tre giorni +18%

Dall’invio al Comune di Roma della documentazione relativa al progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio, la Lazio ha guadagnato in tre giorni, da lunedì a oggi, il 18,6% in Borsa.

Il titolo biancoceleste a Piazza Affari ha toccato alla chiusura di mercoledì, dove ha segnato un +7,33% con una quotazione pari a 1,245 euro per una capitalizzazione di capitale di quasi 82 milioni di euro. In questa analisi dell’andamento in Borsa, non va dimenticato il clima intorno alla società che vede il rapporto fra il patron Claudio Lotito e i tifosi mai così difficile con la Curva Nord che ha invitato ancora una volta a disertare lo stadio Olimpico in occasione della partita contro l’Atalanta e con la petizione online che ha superato le 40mila firme.