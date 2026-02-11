Essilux chiude il 2025 in utile: può distribuire dividendi per 1,8 miliardi

Nel 2025 il fatturato di EssilorLuxottica è stato di 28,491 miliardi di euro , in crescita dell’11,2% a cambi costanti, con un quarto trimestre in crescita del 18,4%. L’ utile netto di gruppo è a 2,31 miliardi contro i 2,35 del 2024. Il margine operativo adjusted è al 16% a cambi costanti «per via dell’impatto dei dazi statunitensi e degli Ai glasses».

Il Cda di Essilux ha approvato il nuovo outlook di lungo periodo: in media, nei prossimi cinque anni, a cambi costanti, il gruppo prevede «una solida crescita del fatturato totale, con una crescita sostanzialmente allineata dell’utile operativo adjusted».

Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha deciso di proporre all’Assemblea annuale degli azionisti che si terrà il 28 aprile prossimo la riconferma degli amministratori il cui mandato è in scadenza. Lo rende noto il gruppo nel giorno dell’approvazione dei risultati del 2025. «In vista del rinnovo parziale del nostro Consiglio di amministrazione, guardiamo con orgoglio ai solidi risultati raggiunti, alla solidità del team che abbiamo costruito e al percorso di crescita e trasformazione che stiamo portando avanti», ha commentatocommenta Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica.

