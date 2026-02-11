Le Olimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo con un nuovo giorno di gara. Per la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali ci sono 735 medaglie (245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo) in 16 discipline diverse, con gli atleti pronti a darsi battaglia per salire sul podio.

La 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali assegnerà così centinaia di medaglie nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da oltre 90 Paesi. Sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio di figura e velocità, hockey su ghiaccio, curling e snowboard saranno solo alcune delle specialità che animeranno il programma olimpico, distribuito tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Medagliere Olimpiadi Invernali – Quanto valgono le medaglie a Milano-Cortina 2026

Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il CONI in particolare si conferma uno dei comitati olimpici più generosi al mondo. Per Milano-Cortina 2026, gli atleti azzurri riceveranno 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha annunciato una novità: per la prima volta questi premi saranno esentasse.

Un aspetto cruciale riguarda gli sport di squadra. Il premio non viene diviso tra i componenti della squadra, ma ogni singolo atleta percepisce l’importo totale corrispondente al valore della medaglia conquistata. Una scelta che premia il lavoro collettivo senza penalizzare i singoli.

Ecco la situazione del medagliere delle Olimpiadi 2026.