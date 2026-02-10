Serie B, la sfida Pescara-Catanzaro in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

La Serie BKT entra nel vivo con il turno infrasettimanale. Questa sera alle 20:00, lo stadio Adriatico ospiterà la sfida tra Pescara e Catanzaro, valida per la 24ª giornata di campionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.

Il Pescara, attualmente in 20esima posizione con 15 punti, scende in campo con l’obbligo di fare punti per alimentare le speranze salvezza. Situazione opposta per il Catanzaro che, sotto la guida di Alberto Aquilani, sta vivendo un momento positivo: i calabresi occupano la sesta posizione a quota 35 punti, in coabitazione con Juve Stabia, e arrivano in Abruzzo forti della convincente vittoria ottenuta contro la Reggiana. La gara d’andata si era chiusa con un equilibrato 3-3, mentre questa volta la sfida mette di fronte la necessità del Pescara di Giorgio Gorgone di invertire il trend negativo davanti al proprio pubblico e l’ambizione del Catanzaro di consolidare la propria posizione in piena zona playoff.