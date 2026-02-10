Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arte

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per esportazione illecita di opere d’arte legata all’eredità Agnelli. Il fascicolo è contro ignoti, ma – come riporta Il Fatto Quotidiano – riguarda beni riconducibili a John, Lapo e Ginevra Elkann, nipoti dell’Avvocato e principali eredi insieme alla madre Margherita. Al centro ci sono 29 opere di grande valore, stimate in decine di milioni di euro, che risultavano in Italia e oggi si troverebbero nelle residenze di famiglia in Svizzera e in Marocco, senza autorizzazioni del ministero della Cultura.

L’inchiesta, coordinata dal pm Stefano Opilio e dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, si basa anche su mail, chat e documenti sequestrati nei dispositivi di alcune collaboratrici dell’ufficio di John Elkann, già acquisiti nell’ambito di un’altra indagine torinese. I file ricostruirebbero spostamenti e inventari delle opere.