Amazon sorpassa DAZN nella spesa per i diritti tv sportivi a livello mondiale

Nel mercato globale dei diritti tv sportivi in streaming cambia il leader. Nel 2026 sarà Amazon a guidare la classifica degli investimenti, superando DAZN , che aveva mantenuto la prima posizione ininterrottamente dal 2018. A certificarlo sono i dati di Ampere Analysis riportati da Italia Oggi, che fotografano un riequilibrio negli equilibri tra piattaforme specializzate e grandi operatori generalisti.

Il balzo di Amazon è legato soprattutto all’entrata a pieno regime dell’accordo con l’NBA. Il 2026 sarà infatti il primo anno completo del contratto undicennale siglato da Prime Video con la lega professionistica di pallacanestro americana, un’intesa dal valore di 1,8 miliardi di dollari a stagione che pesa in modo decisivo sul totale degli investimenti del gruppo.

Accanto ad Amazon, si affaccia con forza anche Paramount+. La piattaforma entra per la prima volta nella top five globale degli investitori in diritti sportivi in streaming grazie al nuovo accordo con l’UFC negli USA da 1,1 miliardi di dollari annui. Un segnale ulteriore della crescente competizione tra i grandi servizi generalisti per assicurarsi contenuti sportivi premium.

Nel complesso, secondo Ampere, nel 2026 i principali streamer generalisti globali – Amazon Prime Video, Netflix, Paramount+, Disney+ e Apple Tv – arriveranno a rappresentare il 44% della spesa complessiva per i diritti sportivi in streaming, contro il 31% del 2025. Un aumento netto che conferma il progressivo spostamento degli investimenti verso piattaforme con basi di abbonati molto ampie e modelli di business sempre più integrati con la pubblicità.

Il confronto con il 2025 è influenzato anche da fattori straordinari. Gli investimenti di DAZN lo scorso anno erano stati sostenuti dall’accordo da un miliardo di dollari per i diritti del Mondiale per Club FIFA, competizione che non è in calendario nel 2026 e che quindi non inciderà sulla spesa del prossimo anno.

Per Amazon, l’NBA si inserisce in un portafoglio sportivo già particolarmente ricco. Prime Video detiene infatti anche i diritti dell’NFL Thursday Night Football negli Stati Uniti e della Champions League in mercati chiave come Germania, Italia e Regno Unito. Un’offerta che garantisce alla piattaforma eventi live di altissimo profilo e la presenza dei due campionati nazionali più seguiti dal pubblico americano, NFL e NBA.