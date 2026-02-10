Serie A, il 16 febbraio nuova assemblea: sul tavolo l’idea di acquistare Fantacalcio

Come anticipato da Calcio e Finanza, è stata ufficialmente convocata per la giornata di lunedì 16 febbraio la prossima assemblea della Lega Serie A durante la quale si discuterà il possibile acquisto del Fantacalcio. I 20 club del massimo campionato italiano – chi in presenza e chi in collegamento da remoto – si ritroveranno per discutere i temi all’ordine del giorno, tra cui un potenziale investimento nel gioco: una spesa per cui, come appreso da Calcio e Finanza, non tutti i club sarebbero d’accordo.

Come raccontato da Il Fatto Quotidiano, quello che in passato era solamente un passatempo è diventato un vero business, capace di sfiorare i 10 milioni di euro di fatturato annuo e di coinvolgere circa 3 milioni di iscritti. Oggi il gioco è gestito da Quadronica, una Srl con 20 dipendenti, nata nel 2008 e controllata al 50% — tramite due veicoli — da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.