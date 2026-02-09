Dopo la 24ª giornata, la Juventus blinda il primato assoluto sia sui social che sui media, mentre il Bologna continua a crollare dopo l’ottava sconfitta incassata nelle ultime 10 giornate. Nel frattempo sui social si parla dell’interesse della Lega Serie A per il Fantacalcio. Questo, in sintesi, il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social che coinvolgono i venti club di Serie A.

MediaScore 24ª giornata – La classifica social La Vecchia Signora consolida il primato con ben 49.000 menzioni di tifosi e utenti, confermando il dominio sui social. Alle sue spalle l’Inter conquista la seconda posizione salendo di due gradini con 46.100 menzioni, spinta anche dal dibattito acceso sugli episodi extra-campo. Movimenti importanti nel resto della top five: il Milan blinda il terzo posto con 36.300 menzioni, mentre il Napoli scivola in quarto con 30.000 citazioni. Chiude la Lazio, che risale di un gradino e si riprende la quinta (18.100) a discapito della Roma. La settimana vede i balzi incredibili di Genoa e Cagliari, che scalano entrambi ben 6 posizioni posizionandosi rispettivamente al nono (8.200) e dodicesimo posto (5.200). Ottime performance anche per il Bologna, che guadagna due posizioni e risale al settimo posto con 9.400 menzioni, a discapito delle prestazioni in campo. Sprofonda invece l’Atalanta, che perde 5 posizioni scivolando al tredicesimo posto della classifica social.

MediaScore 24ª giornata – I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Continua il crollo per il Bologna. Con l’ottava sconfitta incassata nelle ultime dieci giornate, la formazione rossoblù è sprofondata nel baratro, posizione che mette seriamente in discussione la gestione di Vincenzo Italiano. Secondo i numerosi dibattiti sui social tra utenti e tifosi, la squadra sembra aver perso completamente l’identità tattica e la solidità difensiva, pagando anche un mercato invernale che non ha portato i rinforzi necessari per invertire la rotta. La crisi della squadra di Italiano si fa sempre più profonda, alimentata anche da un clima di forte tensione anche all’interno dello spogliatoio. Con la quarta sconfitta di fila, la zona Europa appare sempre più lontana.

La Serie A si gioca il Fantacalcio. La Lega Serie A ha messo nel mirino Quadronica, la società proprietaria della celebre piattaforma “Fantacalcio”, con l’obiettivo di acquistarne il 51% per una valutazione vicina ai 40 milioni di euro. Il piano dell’AD Luigi De Siervo punta a integrare l’esperienza della visione della partita con quella dell’interazione ludica, mettendo le mani su un bacino d’utenza di 6 milioni di iscritti in vista del possibile lancio di un canale proprietario nel 2029. Sebbene il progetto miri a creare un hub digitale unico, l’accoglienza tra i presidenti dei club è stata tiepida: molti dirigenti, tra cui De Laurentiis, frenano sull’investimento, la discussione ha investito anche l’universo social tra chi vede nell’investimento un’opportunità di crescita e chi teme per l’indipendenza del gioco più amato d’Italia. MediaScore 24ª giornata – La classifica media Questa settimana la classifica delle menzioni su web e stampa vede un nuovo ribaltone al vertice guidato dalla Juventus. I bianconeri hanno conquistato la prima posizione con 17.847 citazioni, seguiti dall‘Inter che sale al secondo posto con 16.473 menzioni. Scende invece il Napoli, che scivola di due posizioni e si attesta al terzo gradino del podio con 12.311 citazioni. Invariata la quarta posizione della Roma con 11.642 menzioni, mentre a chiudere la top five è il Milan, che guadagna una posizione raggiungendo quota 9.223 citazioni tra web e stampa.