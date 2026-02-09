Perché la Rai non trasmette tutte le Olimpiadi? L’accordo col CIO e il limite delle ore

Perché la Rai non trasmette tutte le Olimpiadi? Uno dei temi che sta tenendo banco in questa edizione dei Giochi Olimpici invernali è perché la Rai non trasmette tutte le competizioni di Milano-Cortina, trovandosi così a scegliere tra quali competizioni mandare in onda e rischiando di perdersi momenti salienti delle gare.

Innanzitutto, va sottolineato che non si tratta di una novità. È addirittura dal 2006 infatti che la Rai non trasmette in esclusiva una edizione dei Giochi Olimpici invernali: nel 2010 ha potuto trasmettere 100 ore grazie ad un accordo con Sky, mentre nel 2014 a Sochi non trasmise nulla (Sky scelse di mandare le gare in onda su Cielo in chiaro). Nel 2018 e nel 2022, invece, si è accordata questa volta con Warner Bros. Discovery per trasmettere sempre 100 ore (pagando, secondo indiscrezioni di mercato, 80 milioni di euro). Guardando ai Giochi estivi, invece, l’ultima volta in cui ha mandato in onda integralmente e in esclusiva è stato nel 2016 a Rio.