Perché la Rai non trasmette tutte le Olimpiadi? L’accordo col CIO e il limite delle ore

Perché la Rai non trasmette tutte le Olimpiadi? Uno dei temi che sta tenendo banco in questa edizione dei Giochi Olimpici invernali è perché la Rai non trasmette tutte le competizioni di Milano-Cortina, trovandosi così a scegliere tra quali competizioni mandare in onda e rischiando di perdersi momenti salienti delle gare.
Innanzitutto, va sottolineato che non si tratta di una novità. È addirittura dal 2006 infatti che la Rai non trasmette in esclusiva una edizione dei Giochi Olimpici invernali: nel 2010 ha potuto trasmettere 100 ore grazie ad un accordo con Sky, mentre nel 2014 a Sochi non trasmise nulla (Sky scelse di mandare le gare in onda su Cielo in chiaro). Nel 2018 e nel 2022, invece, si è accordata questa volta con Warner Bros. Discovery per trasmettere sempre 100 ore (pagando, secondo indiscrezioni di mercato, 80 milioni di euro). Guardando ai Giochi estivi, invece, l’ultima volta in cui ha mandato in onda integralmente e in esclusiva è stato nel 2016 a Rio.
Perché la Rai non trasmette tutte le Olimpiadi? L’accordo fino al 2032
Negli ultimi anni, infatti, tra Sky e Warner Bros. Discovery, la Rai non ha mai acquisito in prima battuta i diritti tv per le Olimpiadi. Dal 2018 sono in mano a Warner Bros. Discovery, con un accordo inizialmente fino al 2024 che poi è stato prolungato fino al 2032.
Con il rinnovo, inoltre, il CIO ha deciso di assegnare i diritti non solo a Warner Bros. Discovery ma anche al gruppo EBU (European Broadcastin Union), che riunisce le reti pubbliche europee. Le due società avevano presentato un’offerta congiunta valida per 49 Paesi europei, Italia compresa. In precedenza i diritti erano stati acquisiti da Warner Bros. Discovery, che aveva poi ceduto alla Rai una parte delle trasmissioni in chiaro.
I diritti tv delle Olimpiadi 2026
Si arriva così alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A partire da questa edizione – e anche per la Los Angeles 2028, i Giochi invernali del 2030 e quelli estivi del Brisbane 2032 – la Rai, come tutte le altre emittenti pubbliche europee, trasmetterà un numero limitato di ore in chiaro: 250 complessive in tutta l’edizione. Motivo per cui, ad esempio, capita che le trasmissioni saltino da un evento all’altro, senza poterle vedere entrambe in diretta sui due canali scelti.
La copertura integrale, minuto per minuto, resta invece esclusiva dei canali pay Eurosport e dello streaming su discovery+ e HBO Max.