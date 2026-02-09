Le Olimpiadi invernali 2026 entrano nel vivo con un nuovo giorno di gara. Per la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali ci sono 735 medaglie (245 d’oro, 245 d’argento e 245 di bronzo) in 16 discipline diverse, con gli atleti pronti a darsi battaglia per salire sul podio.
La 25ª edizione dei Giochi olimpici invernali assegnerà così centinaia di medaglie nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio, coinvolgendo atleti provenienti da oltre 90 Paesi. Sci alpino, fondo, biathlon, pattinaggio di figura e velocità, hockey su ghiaccio, curling e snowboard saranno solo alcune delle specialità che animeranno il programma olimpico, distribuito tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
Medagliere Olimpiadi Invernali – Quanto valgono le medaglie a Milano-Cortina 2026
Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. Il CONI in particolare si conferma uno dei comitati olimpici più generosi al mondo. Per Milano-Cortina 2026, gli atleti azzurri riceveranno 180.000 euro per l’oro, 90.000 euro per l’argento e 60.000 euro per il bronzo. Il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha annunciato una novità: per la prima volta questi premi saranno esentasse.
Un aspetto cruciale riguarda gli sport di squadra. Il premio non viene diviso tra i componenti della squadra, ma ogni singolo atleta percepisce l’importo totale corrispondente al valore della medaglia conquistata. Una scelta che premia il lavoro collettivo senza penalizzare i singoli.
Ecco la situazione del medagliere delle Olimpiadi 2026.
Medagliere Olimpiadi Invernali – La classifica aggiornata tra i Paesi partecipanti
Il medagliere olimpico viene ordinato a seconda del numero di ori vinti dal Paese. Se il numero di primi posti è lo stesso, si compara con gli argenti vinti e, stesso criterio, con i bronzi assegnati. Ecco, di seguito, il medagliere Olimpiadi 2026:
- Norvegia: 3 ori, 1 argenti, 2 bronzo (6 medaglie totale)
- USA: 2 ori, 0 argenti, 0 bronzi (2 medaglie totale)
- Italia: 1 ori, 2 argento, 6 bronzo (9 medaglie totali)
- Giappone: 1 ori, 2 argento, 1 bronzo (4 medaglie totali)
- Austria: 1 ori, 2 argento, 0 bronzi (3 medaglie totale)
- Germania: 1 ori, 1 argento, 1 bronzi (3 medaglie totale)
- Repubblica Ceca: 1 oro, 1 argenti, 0 bronzi (2 medaglie totale)
- Francia: 1 ori, 1 argento, 0 bronzi (2 medaglie totale)
- Svezia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzi (2 medaglie totali)
- Svizzera: 1 oro, 0 argenti, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Corea del Sud: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Slovenia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi (1 medaglia totale)
- Bulgaria: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
- Canada: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
- Cina: 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo (1 medaglia totale)
[IN AGGIORNAMENTO]
Medagliere Olimpiadi Invernali – La situazione dell’Italia
L’Italia si presenta a Milano-Cortina 2026 con il desiderio di fare meglio rispetto a Pechino 2022, quando le medaglie furono ben 17 ma con solo due ori, rispetto alle 11 medaglie complessive di cui cinque ori di Torino 2006.
- Albertville 1992: 14 medaglie totali (4 ori, 5 argenti, 5 bronzi)
- Lillehammer 1994: 20 medaglie totali (7 ori, 5 argenti, 8 bronzi)
- Nagano 1998: 10 medaglie totali (2 ori, 6 argenti, 2 bronzi)
- Salt Lake City 2002: 10 medaglie totali (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Torino 2006: 11 medaglie totali (5 ori, 0 argenti, 6 bronzi)
- Vancouver 2010: 5 medaglie totali (1 oro, 1 argento, 3 bronzi)
- Sochi 2014: 8 medaglie totali (0 ori, 2 argenti, 6 bronzi)
- PyeongChang 2018: 10 medaglie totali (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi)
- Pechino 2022: 17 medaglie totali (2 ori, 7 argenti, 8 bronzi)
Di seguito le medaglie vinte dagli azzurri a Milano-Cortina 2026, con la specifica dell’atleta, della disciplina e della medaglia. Il medagliere Olimpiadi 2026 dell’Italia:
- Francesca Lollobrigida: oro (3000m, pattinaggio di velocità)
- Giovanni Franzoni: argento (discesa libera, sci alpino)
- Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi: argento (staffetta mista, biathlon)
- Lucia Dalmasso: bronzo (gigante parallelo femminile, snowboard)
- Sofia Goggia: bronzo (discesa libera, sci alpino)
- Dominik Paris: bronzo (discesa libera, sci alpino)
- Riccardo Lorello: bronzo (5000m, pattinaggio di velocità)
- Dominik Fischnaller: bronzo (singolo, slittino)
- Daniel Grassl, Charlene Guignard, Marco Fabbri, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Lara Naki Gutmann: bronzo (team event, pattinaggio di figura)
[IN AGGIORNAMENTO]