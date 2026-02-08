Triestina Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 25esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Triestina è in programma per domenica 8 febbraio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 .

Triestina Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Triestina Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Triestina-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Ore 12.30

TORRES-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

Sky Sport Uno e Sky Sport 257 PONTEDERA-TERNANA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

SAMBENEDETTESE-PERUGIA

Sky Sport Max e Sky Sport 251

Sky Sport Max e Sky Sport 251 TRIESTINA-INTER U23

Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Sky Sport Mix e Sky Sport 252 LECCO-PRO VERCELLI

Sky Sport 253

Sky Sport 253 GUBBIO-CAMPOBASSO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 OSPITALETTO FRANCIACORTA-RENATE

Sky Sport 255

Sky Sport 255 ALBINOLEFFE-PRO PATRIA

Sky Sport 256

Ore 17.30

AREZZO-PIANESE

Sky Sport 252

Sky Sport 252 L.R. VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 253

Sky Sport 253 LIVORNO-BRA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PINETO-ASCOLI

Sky Sport 255

Ore 20.30