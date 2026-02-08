Triestina Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani nerazzurri di Stefano Vecchi sono pronti ad affrontare la 25esima giornata del girone A di Serie C.

Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Triestina Inter Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 25esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con la Triestina è in programma per domenica 8 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Triestina Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Triestina Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Triestina-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Ore 12.30

  • TORRES-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • PONTEDERA-TERNANA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • SAMBENEDETTESE-PERUGIA
    Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • TRIESTINA-INTER U23
    Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • LECCO-PRO VERCELLI
    Sky Sport 253
  • GUBBIO-CAMPOBASSO
    Sky Sport 254
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-RENATE
    Sky Sport 255
  • ALBINOLEFFE-PRO PATRIA
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • AREZZO-PIANESE
    Sky Sport 252
  • L.R. VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 253
  • LIVORNO-BRA
    Sky Sport 254
  • PINETO-ASCOLI
    Sky Sport 255

Ore 20.30

  • VIS PESARO-FORLÌ
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252

