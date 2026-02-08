PSG Marsiglia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

La Ligue 1 scende in campo questa settimana per la 21esima giornata. Il massimo campionato francese è un’esclusiva assoluta di Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). PSG-Marsiglia è in programma per domenica 8 gennaio alle ore 20.45 .

Non soltanto la Serie A, la Premier League e la Bundesliga, Sky trasmetterà in esclusiva in Italia anche i migliori match della Ligue 1 francese. La 21esima giornata vede fra le gare in programma proprio la sfida del Parco dei Principi. L'incontro non sarà disponibile gratuitamente in Italia in tv e in streaming, ma sarà visibile per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast al pacchetto calcio.

Sky sarà di nuovo la "Casa della Ligue 1" per le prossime stagioni. Il massimo campionato di calcio francese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per la stagione 2025/2025.

Da questa stagione sui canali di Sky Sport almeno due partite per ogni turno, tra cui sempre il top match della giornata. Sky racconterà i gol e le emozioni del campionato francese anche negli studi e negli approfondimenti quotidiani di Euro Show.