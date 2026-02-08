Dove vedere Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo: la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo tv streaming, gara valida per la 23esima giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.
Continua con la sfida in casa contro la Virtus CiseranoBergamo l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 35 punti in 22 giornate e sono in piena lotta per i playoff.
Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.
Dove vedere Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo tv streaming – Quando si gioca
La partita fra Milan Futuro e Virtus CiseranoBergamo si giocherà domenica 8 gennaio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 14.30.
Dove vedere Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo tv streaming? Come seguire la sfida
La sfida Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo sarà visibile su Milan TV, il canale tematico rossonero disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.