Crotone Atalanta Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la 25esima giornata del girone C di Serie C.

Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Crotone Atalanta Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la 25esima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Crotone è in programma per sabato 7 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Crotone Atalanta Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Crotone Atalanta Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Crotone-Atalanta Under 23, la programmazione di Sky, relativa a questa giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 7 FEBBRAIO

Ore 14.30

  • NOVARA-UNION BRESCIA
    Sky Sport 251
  • CASERTANA-FOGGIA
    Sky Sport 252
  • GIUGLIANO-COSENZA
    Sky Sport 253
  • CROTONE-ATALANTA U23
    Sky Sport 254
  • CASARANO-SORRENTO
    Sky Sport 255
  • LUMEZZANE-CITTADELLA
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • RAVENNA-CARPI
    Sky Sport 251
  • POTENZA-SIRACUSA
    Sky Sport 252
  • ALCIONE MILANO-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport 253
  • VIRTUS VERONA-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 254
  • PERGOLETTESE-TRENTO
    Sky Sport 255
  • CATANIA-TRAPANI (rinviata a mercoledì 18 febbraio, ore 20.30)

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Ore 12.30

  • TORRES-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport Uno e Sky Sport 257
  • PONTEDERA-TERNANA
    Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

  • SAMBENEDETTESE-PERUGIA
    Sky Sport Max e Sky Sport 251
  • TRIESTINA-INTER U23
    Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • LECCO-PRO VERCELLI
    Sky Sport 253
  • GUBBIO-CAMPOBASSO
    Sky Sport 254
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-RENATE
    Sky Sport 255
  • ALBINOLEFFE-PRO PATRIA
    Sky Sport 256

Ore 17.30

  • AREZZO-PIANESE
    Sky Sport 252
  • L.R. VICENZA-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 253
  • LIVORNO-BRA
    Sky Sport 254
  • PINETO-ASCOLI
    Sky Sport 255

Ore 20.30

  • VIS PESARO-FORLÌ
    Sky Sport Arena e Sky Sport 252

