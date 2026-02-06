Secondo le anticipazioni trapelate nelle ultime ore e riportate dal sito specializzato Footy Headlines , la nuova divisa – non ancora ufficializzata dai canali del club – si distacca significativamente dalle classiche maglie bianconere: il kit presenta un motivo a strisce orizzontali in bianco e nero, un linguaggio visivo che rompe con la tradizione delle strisce verticali che da sempre identificano l’identità visiva della Juventus.

Juventus e Adidas sono pronte a sorprendere i tifosi bianconeri con un’ulteriore novità per la stagione sportiva 2025/26: una quarta maglia ufficiale, frutto di una collaborazione con lo Studio Sgura di Milano, realtà attiva nell’intersezione fra moda, design e sport.

La presenza contemporanea di due sponsor principali come Jeep e Visit Detroit prevede un posizionamento in uno spazio relativamente contenuto tra il logo Adidas e lo stemma societario, conferendo un look compatto alla maglia.

Il ruolo di Studio Sgura nella realizzazione del progetto è un elemento di novità: la collaborazione mira a coniugare l’esperienza tecnica di un marchio sportivo globale con una prospettiva di alto design e moda urbana, rilanciando l’immagine di prodotto verso segmenti di mercato più attenti all’estetica e alle tendenze contemporanee. Questo approccio segue una precedente partnership tra le stesse realtà durante la Milano Fashion Week del 2022, evento che aveva già esplorato l’incontro fra calcio e moda.

La quarta maglia dovrebbe essere disponibile sul mercato all’inizio del 2026, in linea con il lancio previsto per le versioni alternative di kit nel corso della stagione. La strategia produttiva, secondo le anticipazioni, prevede l’offerta solo della versione ufficiale da gara, dal prezzo stimato di circa 150 euro, senza replica a prezzo ridotto per i tifosi.

L’introduzione di un quarto kit non è un fatto nuovo nella storia della Juventus: è infatti la terza volta che il club bianconero propone un ulteriore completo oltre ai tre principali che vengono presentati a inizio anno, dopo le stagioni 2019/20 e 202021.