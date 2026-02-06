Lazio, prosegue la protesta dei tifosi: Olimpico vuoto anche contro l'Atalanta

Dopo aver disertato lo stadio in occasione della sfida interna contro il Genoa, il tifo organizzato della Lazio continua la sua protesta nei confronti del patron Claudio Lotito. La Curva Nord ha comunicato, infatti, che continuerà su questa falsa riga e non accederà agli spalti dell’Olimpico in occasione della partita contro l’Atalanta di sabato 14 febbraio. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, la spaccatura fra Curva e Lotito è ormai insanabile.

In un lungo comunicato, intanto, la Curva ha rivolto ancora una volta un appello agli altri tifosi che frequentano lo stadio Olimpico. «Vi chiediamo di accogliere liberamente e spontaneamente il nostro invito, lasciando nuovamente solo questo personaggio davanti agli occhi di tutto il mondo del calcio. In 21 anni di motivi per contestare questa presidenza ce ne sono stati tanti, sicuramente quello che ha messo tutti veramente d’accordo è la persistente mancanza di rispetto nei confronti di un intero popolo – si legge –. Il suo atteggiamento dispotico, l’arroganza, la superbia, la presunzione, i suoi toni minacciosi e livorosi hanno accompagnato ogni momento vissuto. Questa persona ha mancato e manca di rispetto a te, a chi ti ha donato la lazialità, ai nostri giovani figli e nipoti».