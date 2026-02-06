Coppa Italia, Juve eliminata: rischio solo sei posti dal campionato per le coppe

Ma come mai? E’ noto che a inizio stagione i piazzamenti per le coppe europee, divisi tra campionato e Coppa Italia, siano i seguenti:

L’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia nella serata di ieri – a causa della sconfitta per 3-0 contro l’ Atalanta – ha certificato la presenza di una tra Lazio, Bologna e i bergamaschi nella finalissima della coppa nazionale. Una situazione che rischia di avere un effetto anche sui posti disponibili per le coppe europee della prossima stagione tramite il campionato.

Il settimo piazzamento deriva dalla vincitrice della Coppa Italia, che ottiene il diritto di partecipare all’Europa League. Tuttavia, spesso accade che chi conquista la coppa nazionale sia già qualificato a una competizione europea tramite il campionato. Questo fa sì che i posti per le coppe tramite la Serie A aumentino di uno.

Ipotizzando che chi vince la Coppa Italia sia già qualificato per la Champions, la situazione sarebbe la seguente:

Quante squadre vanno nelle coppe europee? Le ipotesi per la Serie A 2025/26

Per quanto riguarda la Serie A 2025/26, considerando la situazione del tabellone della Coppa Italia, con la sconfitta della Juventus è aumentato il rischio che il campionato valga solamente sei posti nelle coppe il prossimo anno. Questo perché una delle due finaliste (cioè una tra Atalanta, Bologna o Lazio) attualmente non sarebbe qualificata per le coppe europee tramite il campionato, ma solo in caso di conquista della Coppa Italia.

L’Atalanta si trova al settimo posto, mentre la Lazio è ottava e il Bologna addirittura decimo. Se a sollevare il trofeo fosse una di queste tre squadre, il risultato sarebbe un accesso all’Europa League tramite la coppa nazionale e sei posti nelle coppe tramite il campionato. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro servirà attendere ancora un po’ e capire come si sarà evoluta la classifica quando sarà il momento della finalissima dell’Olimpico di Roma. Non resta che attendere.