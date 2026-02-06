Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

La diretta sarà trasmessa:

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali? La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi e promette di essere uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Tra spettacolo, musica e simboli olimpici, l’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 6 febbraio 2026 , a partire dalle ore 20:00 allo Stadio San Siro (Meazza) di Milano, con una copertura in diretta tv e streaming in chiaro per tutti.

La telecronaca sarà affidata ad Auro Bulbarelli, vice direttore di RaiSport, e allo scrittore Fabio Genovesi, per raccontare ogni momento dello show che durerà circa tre ore.

La cerimonia sarà chiaramente disponibile in diretta anche su HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi. In particolare, i canali Eurosport saranno visibili anche su DAZN, con il Pacchetto Sports che rimane quello più conveniente per vedere i Giochi sulla piattaforma di sport in streaming.

Uno spettacolo diffuso e mai visto prima

Milano Cortina 2026 sarà la prima edizione con un modello policentrico, e anche la cerimonia rifletterà questa visione innovativa. Non solo San Siro: la sfilata degli atleti coinvolgerà simbolicamente Milano, Cortina, Livigno, Predazzo, la Valtellina e la Val di Fiemme.

Per la prima volta nella storia olimpica verranno accesi due bracieri contemporaneamente, uno a Milano e uno a Cortina. Strutture hi-tech composte da 4,5 tonnellate di metallo, oltre 1.400 connessioni e 1.000 metri di LED dinamici.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali? Artisti e ospiti

Lo stadio si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale con un cast di star della musica e dello spettacolo. Attesi Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang, oltre agli attori Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilde De Angelis.

Dietro le quinte lavoreranno numeri imponenti:

oltre 1.300 performer e volontari

500 musicisti

più di 1.400 costumi realizzati

700 ore di prove

Il tema: “Armonia”

Il titolo scelto è “Armonia”, un viaggio tra arte, innovazione, tradizione e futuro. Un racconto visivo che unisce design italiano, musica, cultura e spirito olimpico.

In sintesi, per chi vuole seguire l’evento gratis:

TV: Rai 1

Streaming: RaiPlay

Web: RaiNews.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà quindi interamente visibile in chiaro, pronta a dare il via a due settimane di sport e spettacolo.