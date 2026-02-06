Milano-Cortina 2026, dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali? La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi e promette di essere uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno. Tra spettacolo, musica e simboli olimpici, l’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, a partire dalle ore 20:00 allo Stadio San Siro (Meazza) di Milano, con una copertura in diretta tv e streaming in chiaro per tutti.
Chi si chiede dove vedere la cerimonia di apertura Milano Cortina 2026 potrà seguirla gratuitamente sui canali Rai, senza bisogno di abbonamenti.
Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali in chiaro
La diretta sarà trasmessa:
- su Rai 1 a partire dalle 19:50
- in streaming gratis su RaiPlay
- online anche su RaiNews.it
La telecronaca sarà affidata ad Auro Bulbarelli, vice direttore di RaiSport, e allo scrittore Fabio Genovesi, per raccontare ogni momento dello show che durerà circa tre ore.
La cerimonia sarà chiaramente disponibile in diretta anche su HBO Max e discovery+, le piattaforme streaming di Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dei Giochi. In particolare, i canali Eurosport saranno visibili anche su DAZN, con il Pacchetto Sports che rimane quello più conveniente per vedere i Giochi sulla piattaforma di sport in streaming.
Uno spettacolo diffuso e mai visto prima
Milano Cortina 2026 sarà la prima edizione con un modello policentrico, e anche la cerimonia rifletterà questa visione innovativa. Non solo San Siro: la sfilata degli atleti coinvolgerà simbolicamente Milano, Cortina, Livigno, Predazzo, la Valtellina e la Val di Fiemme.
Per la prima volta nella storia olimpica verranno accesi due bracieri contemporaneamente, uno a Milano e uno a Cortina. Strutture hi-tech composte da 4,5 tonnellate di metallo, oltre 1.400 connessioni e 1.000 metri di LED dinamici.
Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali? Artisti e ospiti
Lo stadio si trasformerà in un grande palcoscenico internazionale con un cast di star della musica e dello spettacolo. Attesi Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang, oltre agli attori Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilde De Angelis.
Dietro le quinte lavoreranno numeri imponenti:
- oltre 1.300 performer e volontari
- 500 musicisti
- più di 1.400 costumi realizzati
- 700 ore di prove
Il tema: “Armonia”
Il titolo scelto è “Armonia”, un viaggio tra arte, innovazione, tradizione e futuro. Un racconto visivo che unisce design italiano, musica, cultura e spirito olimpico.
In sintesi, per chi vuole seguire l’evento gratis:
- TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay
- Web: RaiNews.it
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà quindi interamente visibile in chiaro, pronta a dare il via a due settimane di sport e spettacolo.