Stellantis, lo stop ai dividendi un colpo per Exor: dal 2021 incassati 2 miliardi ma nel 2026 resterà a secco

Quanto impatta la decisione di Stellantis di non distribuire dividendi per Exor? Oggi infatti il gruppo automobilistico ha annunciato – in vista dei risultati dell’intero esercizio – oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel 2025. È il costo del riposizionamento dell’azienda sull’elettrico: la nuova strategia ha portato, infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività.

I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre 2025 inoltre evidenziano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale, ma una perdita netta tra 19 e 21 miliardi e un cash flow dalle attività operative tra -2,3 e -2,5 miliardi. A causa della perdita netta 2025 non saranno distribuiti dividendi. Infine, la società ha dato il via libera all’emissione di un bond ibrido da 5 miliardi di euro per mantenere una struttura di liquidità e patrimoniale robusta.