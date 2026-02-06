Bologna, stop al restyling del Dall'Ara: il Comune pronto a ritirare i 40 milioni di finanziamento

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere di Bologna, le ragioni dietro al sempre più probabile dietrofront dell’amministrazione comunale, oltre al passare del tempo, risiedono principalmente dall’ aumento dei costi delle materie prime, condizione che si è verificata dal post Covid e che non è ancora rientrata, e l’i mpossibilità da parte del club rossoblù di reperire risorse in grado di colmare quel vuoto economico. Su quest’ultimo punto è bene sottolineare come dopo l’eventuale restyling l’ impianto sarebbe rimasto di proprietà pubblica, con il Bologna che avrebbe usufruito di una concessione di 40 anni già in vigore.

Nei prossimi giorni, quindi, dovrebbe arrivare dal Comune una delibera che metterà la parola fine sul restyling dello stadio, andando a svincolare quindi i 40 milioni previsti, per destinarli ad altri progetti. Si concluderebbe così una lunga fase di stallo che non è stata risolta nemmeno dai tanti incontri fra club e amministrazione comunale, che sono andati avanti anche nell’ultimo periodo.

Che ci fosse un momento di pausa difficile da superare lo aveva confessato lo stesso amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci: «Sul restyling del Dall’Ara siamo fermi. Il termine con cui definire la situazione è statica. I costi del restyling sono lievitati da 150 a 230 milioni dopo il Covid: è un gap finanziario che il Bologna da solo non può colmare. Se gli operatori della città vorranno partecipare, visto il ruolo del Bologna nell’economia della città, noi ci siamo e siamo pronti, ma al momento la situazione si è fermata». Un vero e proprio appello che però il Comune non ha accolto, almeno per il momento, visto che in futuro la questione quasi sicuramente tornerà in auge sia nella sede del club che in quella dell’amministrazione comunale.

Fatto sta che mancano quasi 90 milioni di euro per il progetto in sé, che ovviamente non può andare avanti se questi soldi non vengono trovati. Resta aperta comunque la strada che porta a un riammodernamento del Dall’Ara con soldi pubblici. Ovviamente si tratterebbe di lavori meno impattanti sulla struttura esistente e quindi di conseguenza meno onerosi dal punto di vista economico. Con la rinuncia al restyling dell’Ara cade di conseguenza anche l’ipotesi che avrebbe portato il Bologna a giocare le proprio gare casalinghe in uno stadio temporaneo.