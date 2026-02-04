Questa sera iniziano i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Si parte da Inter-Torino. I nerazzurri sono la capolista in Serie A e puntano a un’altra stagione da protagonisti, dall’altra parte i granata hanno trovato punti importantissimi per la salvezza e cercano un altro risultato prestigioso contro una big dopo aver eliminato la Roma all’Olimpico.

Ma questa sera Inter e Torino non si sfideranno a San Siro, dove si giocò la prima giornata di campionato terminata 6-0 per i nerazzurri, ma bensì allo UPower Stadium di Monza. Il motivo? Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che sono ormai pronte per cominciare.