Questa sera iniziano i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Si parte da Inter-Torino. I nerazzurri sono la capolista in Serie A e puntano a un’altra stagione da protagonisti, dall’altra parte i granata hanno trovato punti importantissimi per la salvezza e cercano un altro risultato prestigioso contro una big dopo aver eliminato la Roma all’Olimpico.
Ma questa sera Inter e Torino non si sfideranno a San Siro, dove si giocò la prima giornata di campionato terminata 6-0 per i nerazzurri, ma bensì allo UPower Stadium di Monza. Il motivo? Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che sono ormai pronte per cominciare.
Perché Inter Torino si gioca a Monza? Impossibile il cambio dato
Impossibile un cambio di data, a causa del calendario estremamente affollato e con un’Inter impegnata su tutti i fronti in termini di competizioni. Da qui la scelta è ricaduta sull’impianto di Monza, dove la società nerazzurra ha già un accordo per far disputare le gare casalinghe della formazione Under 23 in Serie C.
Sempre per le Olimpiadi di Milano-Cortina, la cui cerimonia di inaugurazione si svolgerà appunto a San Siro venerdì 6 febbraio, il match di campionato Milan-Como in programma nel weekend dell’8 febbraio è stato rinviato a mercoledì 18, dopo che in un primo momento la Lega Calcio Serie A, insieme ai due club, sembravano aver tutte le carte in regola per organizzare il recupero a Perth in Australia.