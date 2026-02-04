Il CEO del Bayern Monaco Dreesen: «Non esiste un trofeo per cui valga la pena indebitarsi»

Nel panel “Brand Meets Myth: How FC Bayern and Adidas Are Shaping the Future of Football”, in cui è stato protagonista insieme al CEO di Adidas Bjorn Gulden (in rigorosa felpa con le tre strisce), il manager tedesco ha ribadito con chiarezza la linea economica del club bavarese: «Abbiamo sempre detto che vogliamo il massimo successo sportivo, ma con solidità economica. Non ci indebitiamo, non dipendiamo da investitori. Dobbiamo guadagnare i nostri soldi da soli».

AMBURGO – Crescita sì, ma senza mettere a rischio la solidità economica. È questo il punto di partenza dell’intervento del CEO del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen, intervenuto alla Spobis Conference di Amburgo, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’industria sportiva e all’innovazione, a cui è presente anche Calcio e Finanza .

Un modello che, secondo Dreesen, non lascia spazio a scorciatoie, nemmeno sul piano sportivo. «Facciamo grandi trasferimenti e paghiamo stipendi alti, ma c’è un limite. Non esiste un trofeo per cui valga la pena indebitarsi. Questo è il nostro motto, è il nostro DNA».

Una visione che trova conferme anche nei risultati del calcio europeo. «Se fosse solo una questione di soldi, allora negli ultimi anni la Premier League avrebbe vinto tutti i titoli europei. Ma non è successo e anche al PSG hanno faticato a lungo. Il denaro è importante, ma non è l’unico fattore. Questo resta uno sport di squadra: se i migliori giocatori non funzionano insieme, non vinci».

Dreesen ha poi richiamato l’evoluzione economica del club negli ultimi anni, sottolineando come la crescita sia stata accompagnata da un controllo rigoroso dei conti. «Quando ho iniziato nel 2013 avevamo circa 400 milioni di euro di fatturato, oggi siamo arrivati a 980». Un percorso che si inserisce in una strategia più ampia, orientata sempre di più ai mercati internazionali. «Abbiamo circa 200 milioni di follower, il 92% dei quali all’estero. Anche per noi la sfida è entrare in un contatto commerciale migliore con questo pubblico. Abbiamo dati e piattaforme, ma dobbiamo parlare di più sul posto con le persone. Non possiamo pensare, da una prospettiva tedesca, di sapere come funziona ogni mercato».

È proprio in questo contesto di crescita globale che si inserisce il rapporto con Adidas, tema centrale del panel. Una partnership che dura da quasi sessant’anni e che, secondo Dreesen, va ben oltre la dimensione contrattuale. «Siamo insieme da quasi sessant’anni e, onestamente, questo oggi conta più di qualunque clausola. Credo sia assolutamente indiscusso che noi siamo un marchio giusto per Adidas, ma viceversa anche Adidas lo è per noi».