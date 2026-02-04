I Friedkin sbarcano in MLB? Interesse per l’acquisto dei San Diego Padres

Secondo quanto riportato da Sportico , Dan Friedkin , il cui gruppo Pursuit Sports possiede Everton e Roma , e José E. Feliciano , che con Clearlake Capital è proprietario del Chelsea, sono due dei pochi potenziali acquirenti coinvolti nell’attuale processo di vendita. Tra gli altri interessati c’è anche il co-proprietario dei Golden State Warriors, Joe Lacob , che ha lasciato intendere un possibile interesse.

Due diversi proprietari miliardari di club calcistici tra Premier League e Serie A hanno manifestato interesse per l’acquisto dei San Diego Padres, franchigia della Major League Baseball (la principale lega di baseball statunitense).

Secondo Forbes, Friedkin ha un patrimonio di circa 10 miliardi di dollari, mentre Feliciano ne possiede circa 3,9 miliardi. I Padres valgono 2,31 miliardi di dollari, secondo le ultime valutazioni MLB di Sportico, in aumento del 14% rispetto all’anno precedente, grazie a ottimi risultati dentro e fuori dal campo. L’affluenza nel 2025 è stata di 3,44 milioni, la seconda più alta nel baseball dopo i Los Angeles Dodgers. Lo scorso anno i ricavi lordi hanno superato i 500 milioni di dollari.

Il prezzo record per la vendita di una franchigia MLB è di 2,42 miliardi di dollari, pagati da Steve Cohen per l’acquisto dei New York Mets nel 2020. La vendita dei Padres è vista come un test cruciale per le valutazioni nel momento critico che sta attraversando il baseball. Molti investitori ritengono che i club siano sottovalutati e ci sono potenziali cambiamenti strutturali in arrivo che potrebbero garantire ai proprietari una maggiore certezza dei costi. Per arrivarci, tuttavia, la lega e i giocatori devono affrontare una battaglia sindacale che molti temono possa comportare partite mancate nella stagione 2027.

L’attività di Friedkin – il cui investimento nella Roma ha superato il miliardo di euro – spazia tra automobili e ospitalità di lusso, e negli ultimi anni si è ampliata anche nello sport. Dopo l’acquisto della Roma nel 2020, alla fine del 2024 la sua società ha rilevato la quota di maggioranza dell’Everton. Friedkin è stato considerato come potenziale proprietario per una squadra NHL di nuova espansione a Houston ed è stato finalista nella gara per l’acquisto dei Boston Celtics. L’anno scorso ha creato Pursuit Sports per raggruppare i suoi investimenti sportivi e cercare ulteriori opportunità nel settore.

I proprietari dei Padres hanno annunciato la messa in vendita del team a novembre, in mezzo a una battaglia legale tra i membri della famiglia del defunto proprietario Peter Seidler, morto nel 2023. La vedova di Seidler, Sheel Kamal Seidler, lo scorso anno ha citato in giudizio i fratelli Bob e Matt in un tribunale testamentario del Texas, sostenendo che avessero violato i loro doveri fiduciari come trustee del trust di Peter. Uno dei principali asset del trust è la quota di proprietà dei Padres.