Inter, altri petardi contro giocatori? Rischio squalifica di San Siro fino a due anni

Il Giudice Sportivo ha comminato all’Inter una multa da 50mila euro e sanzionato il club nerazzurro con una diffida specifica dopo il lancio del petardo da parte di un tifoso che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. L’episodio si è verificato in occasione della sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A.

Dal comunicato del Giudice Sportivo, emerge un dettaglio rilevante a proposito di eventuali nuovi episodi di questo genere che si dovessero verificare in futuro. «Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS (Codice di Giustizia Sportiva, ndr), una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS»